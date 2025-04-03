銷美車輛25%關稅3日生效 中方：反對美方措施

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）美國對輸美的汽車及零組件課徵25%關稅。中國商務部今天表示，堅決反對美方基於232調查採取有關關稅措施，美國以人為方式，割裂美國與其他地區的產供鏈關係，無助國家安全。

美國總統川普在其第一任期，2018年5月宣布對進口汽車及其零件，啟動232條款（Section 232）國家安全調查，以認定該進口產品是否對美國國安造成威脅。川普並於今年3月26日宣布，對外國製造的汽車課25%關稅，將於美東時間4月3日上午12時1分生效。

中國商務部今天下午舉行例行記者會，新聞發言人何亞東於會中表示，中方堅決反對美方基於232調查採取有關關稅措施。

何亞東稱，232關稅措施早已被世界貿易組織（WTO）爭端解決機制裁定違反多邊貿易規則。此次美國基於多年前的汽車232調查報告採取關稅措施，再次以國家安全之名，行貿易保護之實，很多貿易夥伴都對此不滿。

何亞東強調，全球汽車產業高度依賴跨國產供鏈，美國的措施以人為方式，割裂美國與其他地區的產供鏈關係，無助於國家安全，也幫助不了美國國內產業，只會凸顯美國措施的單邊、保護、霸凌主義。

路透社記者提問，美國對中國實施一系列關稅措施，雙方為何沒有進行會談，未來是否有舉行面對面會談的計畫，美方是否表達過會面的可能性，以及中方對見面會談的態度如何。

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何亞東僅回應，3月26日，中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰應約與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行視訊通話，並強調中美經貿部門一直保持溝通，中方願與美方在兩國經貿領域問題上進行交流。

此外，何亞東在說明3月28日與歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）會面情況時提到，中歐雙方同意盡快重啟電動汽車反補貼案價格承諾談判。（編輯：吳柏緯）1140403