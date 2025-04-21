關稅戰加內捲 中國廣東澄海玩具業前景愈趨不明

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（中央社記者張謙香港21日電）據報導，在美中關稅戰和內捲（行業競爭）的衝擊下，中國廣東省澄海區玩具業的前景愈趨不明朗。澄海是中國玩具業的重鎮，其產量占中國全國一半。

明報今天在報導中表示，澄海被稱為「中國玩具禮品之都」，但當地多名中小企業老闆近日告訴該報，近年全球消費疲弱，導致中國相關行業內捲極為嚴重，如今碰上關稅戰，市場前景更不明朗。

一名受訪的劉姓老闆說，中美貿易戰出現後，他已積極開拓中國內銷市場，目前外銷占比已降至四成，主要面向歐洲，包括小量銷往俄羅斯、波蘭。

據報導，為協助企業擺脫關稅戰影響，中國政府推出了「外貿轉內銷」的扶持政策，以協助業者守住就業基本盤，但對於澄海玩具業而言，這項政策不見得有效。

報導引述劉先生說，驟然把外貿產品轉向內部銷售，對消費類產品非常困難，關鍵是如今中國市場喜好與國外有很大差異，比如顏色、款式等。

他說，「以前國內比較落後，大家審美觀跟隨外國，市場一體，基本上外國什麼好賣，在國內也會受歡迎。」但現時在文化自信等因素帶動下，中國人有自身審美特色，「你看現在興起的國潮（產品），在外國未必能賣得出，反過來也是一樣道理」。

報導引述另一位在澄海玩具電商陳先生說，中國內捲愈來愈大，COVID-19疫情期間，他從內銷電商轉做外銷電商，目前在廣州經營3個面向歐美市場的電商網站，包括銷售青少年玩具。

陳先生說，美國小包裹徵稅政策推出後，其網站訂單量立即下跌了30%。他說，外貿轉內銷非常困難，比如外貿衣服的款式、體型並不太適合中國人，特別是大碼時裝更難轉內銷。

他並指出，一些廠商專門做定製產品，比如有服裝廠長期做供應美國體育賽事的周邊產品，在中國找不到客戶。

但據報導，當地也有廠商不太擔心前景，比如生產毛絨玩具的中小型工廠老闆謝先生受訪時說，關稅戰對生意是有影響，其工廠訂單目前不足三成來自美國，已有貿易商提出降價要求。

但他暫時沒考慮轉內銷，理由同樣是中國市場飽和，內捲太嚴重。不過，他認為可以開拓其他市場，現在當地玩具產品很多是銷往東南亞。

另有當地廠商表示，中國經濟也不好，消費降級，如果外貿商加入內銷市場，肯定會加劇行業內捲。

報導引述汕頭海關數據顯示，2024年汕頭市外貿（八成來自民企）出口人民幣466.3億元，主要市場是東協（19.7%）、美國（15.9%）、歐盟（14.7%）和香港（8.4%），其中玩具出口為121億元，占26%。

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據報導，澄海是中國玩具產業配套最完善、規模最大、市場占有率最高的生產和貿易基地，產出全國近50%的塑料玩具產品，涵蓋嬰童用品、積木、遙控等種類。

2024年澄海地區生產總值（GDP）為人民幣605.82億元，規模以上玩具創意產業產值超過人民幣140億元。（編輯：陳鎧妤）1140421