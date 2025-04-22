寧德時代發布鈉新電池 預計年底應用於乘用車

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（中央社台北22日電）寧德時代21日發布全新鈉離子電池品牌「鈉新」，其首款產品為24V重卡啟駐一體蓄電池，今年6月正式量產。寧德時代還計劃在今年12月正式量產應用於乘用車領域的「鈉新電池」。

據陸媒界面新聞、財聯社等媒體報導，寧德時代21日舉辦主題為「邊界覺醒」的超級科技日活動，活動上寧德時代發布了第二代神行超充電池、「鈉新」鈉離子電池品牌、驍遙雙核電池三款產品和相關技術。

寧德時代董事長兼CEO曾毓群再次現身公司宣傳活動，強調「鈉電體系的突破意義重大」、「多核時代」的到來。

寧德時代在「超級科技日」上發布鈉新電池，包含鈉新乘用車動力電池和鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池兩類產品。據介紹，兩類產品均可實現零下40度至70度高溫的全溫域適配，旨在補足電池在極寒環境下的應用缺點。

寧德時代國內乘用車、商用車首席技術官高煥透露，鈉離子電池可在多面擠壓、針刺貫穿、電鑽穿透和電池鋸斷等實驗下，做到不起火、不爆炸。

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對於鈉新品牌第二個鈉離子電池產品為乘用車動力電池，高煥在記者會上表示，這是「全球首個大規模量產鈉離子動力電池」，該電池搭載混動車純電續航能夠大於200公里，搭載純電車續航大於500公里，在溫度零下40度能夠保持90%可用電量，充電峰值5C，從30%充電至80%只需要10分鐘，電池壽命達到1萬次循環，將於今年12月正式量產。

寧德時代研發聯席總裁歐陽楚英表示，隨著技術和供應鏈的發展，鈉離子電池有望在成本上優於鋰離子電池。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140422