中國在聯合國控美濫施關稅 衝擊全球經濟秩序

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（中央社台北24日電）中國常駐聯合國代表傅聰美東時間23日發起聯合國安理會非正式會議。傅聰表示，近期美國以各種藉口宣布對所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

據陸媒環球網報導，傅聰主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的80多國與會。

傅聰在開場發言中表示，世界進入新的動盪變革期。單邊主義甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序，侵蝕可持續發展根基，威脅世界和平與穩定。

傅聰說，特別是近期，美國以各種藉口宣布對所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

他批評，美方打著追求對等、公平的旗號搞零和博弈，本質上是以關稅為手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益淩駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。

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他聲稱，世界再次走到關鍵的十字路口。「在這些事關各國根本利益、事關人類前途命運的重大問題上，國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動」。

傅聰進一步宣稱，面對國際局勢亂象頻出，中國的選擇明確而堅定。中國「始終站在多邊主義一邊，站在公道正義一邊，站在國際社會共同利益一邊」。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140424