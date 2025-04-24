台灣民眾赴陸失聯或關押人數增加 陸委會：再添7人

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（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會今天公布最新統計顯示，去年元旦至今年3月31日為止，台灣民眾赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計82人，較前一次公布數字再添7人。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑於3月20日例行記者會上表示，從去年元旦起算，赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計75人。梁文傑今天表示，再添7個案例，去年元旦至今年3月31日為止，赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計82人。

梁文傑表示，較前一次公布數字增加7人，其中2人截至目前為止處於失聯狀態；其中5人被限制人身自由，在這5人裡面，有4人為涉及詐騙罪、有1人涉及非法入境罪。

梁文傑指出，民眾赴陸被限制人身自由原因多是涉及詐騙案件，很多年輕人被誘騙前往擔任車手或其他角色；再次呼籲，在陸從事詐騙行為是不可取的，也是相當危險的。

梁文傑提到，很多人誤會利用中國大陸通訊軟體微信聯絡詐騙集團沒有問題，微信對於中國大陸公安來說是透明的，很可能在踏上中國大陸土地前，已經先被鎖定，呼籲不要赴陸從事詐騙，「當然東南亞也不要去」。

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關於兩岸觀光開放卡關，梁文傑強調，希望可以先透過觀光小兩會（海旅會、台旅會）溝通，可惜截至目前為止，沒有什麼進展；呼籲對岸回應觀光小兩會協商訴求，把該談的事情談一談，讓兩岸關係繼續往前走。

梁文傑提到，政府有在考慮、討論開放第二類陸客（陸客經第三地來台觀光7人以上組團）來台，不過由於這較接近自由行作法，也必須要看北京意願，對岸對於自由行的顧慮往往較團客更多一些。（編輯：邱國強）1140424