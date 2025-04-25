補件喪失原籍證明 海基會來電量激增136.5%

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（中央社記者李雅雯台北25日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。海基會表示，近來關於補件問題詢問量大增，總機來電量激增136.5%，加派人力、加增電話線路因應。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

海基會統計數據顯示，服務業務量顯著上升，近期（4月7至18日）服務櫃台業務量較前期（3月17至28日）增加36.2%、法律專線來電量增加31.3%、總機來電量大增136.5%，平均日接來電數達146通。

羅文嘉表示，大部分來電是為了知道喪失原籍證明等驗證流程，第一時間加派人力、加開電話線路應對，另也透過流程簡表協助有疑惑的民眾了解；在大陸委員會（陸委會）公布可具結替代方式、可延後辦理樣態後，來電詢問量漸趨正常。

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羅文嘉提到，在4月1至21日期間，要求驗證（含補發驗證證明）放棄在陸戶籍公證書件數計約500多件，不過由於對岸完成公證書、再寄到海基會需要一段時間，所以回推這500多件約是在1至2個月前辦理。

羅文嘉指出，若是在近期完成辦理，加上對岸公證書寄來台灣需1個半月左右，預計這波要求補件喪失原籍證明相關驗證程序高峰將會落在5月、6月，已經妥適安排人力應對業務處理量可能暴增狀況。（編輯：周慧盈）1140425