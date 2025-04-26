留美簽證限制掀轉學潮 香港院校非本地生激增

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（中央社台北26日電）香港教育局長蔡若蓮今天表示，受國際局勢變化影響，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升；隨著香港8大院校非本地生限額放寬，收生數量大幅增長。

綜合星島日報網等港媒報導，美國川普政府大舉撤銷外國學生簽證，許多留學生面臨簽證註銷的風險，此種變化讓香港高等教育迎來新機遇。

據報導，蔡若蓮在電台訪問中表示，國際局勢變化的影響下，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升。隨著8大院校非本地生限額放寬至40%，收生數量大幅增長，反映香港教育的國際競爭力。

香港8大院校分別是：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學。

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蔡若蓮並指出，美國近期對留學生實施簽證限制而導致海外留學環境不穩定，香港的大學憑藉國際化、多元化的教學環境以及語言的優勢而吸引眾多海外學生，顯示國際學生對香港教育的需求旺盛。

據中國官媒光明日報網今天的消息，美國政府近期取消逾千名國際學生簽證或合法身分，逾百名受影響的國際學生上週聯合向美國聯邦法院提起訴訟。川普政府昨天稱正恢復最近突然被終止合法身分的外國學生學生簽證註冊。（編輯：周慧盈）1140426