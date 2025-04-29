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沒有中國製造的美國家庭 紐時：添購家具更難更貴

2025/4/29 16:54
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（中央社台北29日電）美國紐約時報日前發表題為「你能想像沒有『中國製造』的美國家庭嗎？」的文章說，美國家庭許多必需品幾乎都從中國進口，新的關稅政策可能讓美國人添置家具變得更難和更貴。

文章表示，美國對中國的依賴在美國家庭的廚房裡顯而易見。美國人使用的所有家用烤箱都是進口產品，幾乎每一台都來自中國。數十年來，中國一直大力支持國內製造業發展，如今中國生產的實體產品幾乎占了全球總量的1/3，多於美國、德國、日本、韓國和英國生產的總和。

這篇文章說，美國已變得如此依賴中國，若沒有中國產品，美國人甚至很難慶祝美國國慶，因為絕大多數煙火都是從中國進口；而美國家庭的浴室裡，無論是化妝刷、指甲刀還是梳子，幾乎所有的個人護理用品都可能是中國製造。

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文章表示，如今美國對中國徵收高達145%的關稅，可能導致大多數中國輸美產品斷供。美國政府計劃向其他數十個國家加徵的關稅，也意味著嘗試從其他國家採購的美國供應商仍將面臨更高成本。

文章還指出，盡管很難說商品價將上漲多少，但經濟學家表示，大部分增加的進口成本往往會轉嫁給消費者。無論結果如何，美國人添置家具將變得更難和更貴。（編輯：周慧盈/邱國強）1140429

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