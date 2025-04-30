加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

港官：違反國安比入黑社會更嚴重 終身不能組織工會

2025/4/30 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）香港2019年「反送中」運動期間成立的多個工會陸續解散。港府建議修例加強管理工會，包括被裁定觸犯危害「國家安全罪行」的人，終身不得擔任工會職員或組織工會。港府官員受訪時更聲稱，違反國安法比加入黑社會更嚴重。

香港政府在提交給立法會、建議修改「職工會條例」的文件宣稱，「2019年黑暴後，別有用心的人及團體意圖以職工會為幌子，進行危害國家安全的行為及活動」。港府建議修例加強規管職工會，維護國家安全。

據港府方案，被裁定觸犯「危害國家安全的罪行」的人，自被定罪當日起不得在已登記的工會擔任職員，或作為申請任何新職工會登記的發起人。

目前條例規定，除經行政長官會同行政會議同意外，任何人觸犯欺詐、不誠實、脅迫、身為三合會會員，在定罪日期或由監獄獲釋日期起計5年內，不得任職工會職員。

據香港NOW新聞台29日報導，勞工及福利局局長孫玉菡接受該台專訪時，記者提問，有聲音指是否「違反國安比加入黑社會更嚴重」？

孫玉菡說，「事實上是，他以前小朋友不知道世途險惡，自己做錯事，加入了黑社會，要讓他改過，這沒有問題，但做了危害國家安全的事，這個程度完全不同」。

孫玉菡表示，相關人士可以做一個普通公民可以做的事，獲釋後會有一般公民權利。在工會裡參加會員沒問題，「但你做工會的理事，這個需要審慎。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

港府表示，為防範「境外勢力不當干預」香港或國家的事務，危害國家安全，建議規定職工會接受境外勢力資助或捐贈前，須向當局申報，經批准才可接受。有關資助禁止用於本地選舉。職工會須就這些資助或捐贈定期向當局申報。

相關條例目前正在立法會審議。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140430

#香港
#國安法
#立法會
#孫玉菡
孫玉菡
香港2025年第1季失業率 維持3.2%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：