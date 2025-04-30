港官：違反國安比入黑社會更嚴重 終身不能組織工會

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（中央社台北30日電）香港2019年「反送中」運動期間成立的多個工會陸續解散。港府建議修例加強管理工會，包括被裁定觸犯危害「國家安全罪行」的人，終身不得擔任工會職員或組織工會。港府官員受訪時更聲稱，違反國安法比加入黑社會更嚴重。

香港政府在提交給立法會、建議修改「職工會條例」的文件宣稱，「2019年黑暴後，別有用心的人及團體意圖以職工會為幌子，進行危害國家安全的行為及活動」。港府建議修例加強規管職工會，維護國家安全。

據港府方案，被裁定觸犯「危害國家安全的罪行」的人，自被定罪當日起不得在已登記的工會擔任職員，或作為申請任何新職工會登記的發起人。

目前條例規定，除經行政長官會同行政會議同意外，任何人觸犯欺詐、不誠實、脅迫、身為三合會會員，在定罪日期或由監獄獲釋日期起計5年內，不得任職工會職員。

據香港NOW新聞台29日報導，勞工及福利局局長孫玉菡接受該台專訪時，記者提問，有聲音指是否「違反國安比加入黑社會更嚴重」？

孫玉菡說，「事實上是，他以前小朋友不知道世途險惡，自己做錯事，加入了黑社會，要讓他改過，這沒有問題，但做了危害國家安全的事，這個程度完全不同」。

孫玉菡表示，相關人士可以做一個普通公民可以做的事，獲釋後會有一般公民權利。在工會裡參加會員沒問題，「但你做工會的理事，這個需要審慎。」

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港府表示，為防範「境外勢力不當干預」香港或國家的事務，危害國家安全，建議規定職工會接受境外勢力資助或捐贈前，須向當局申報，經批准才可接受。有關資助禁止用於本地選舉。職工會須就這些資助或捐贈定期向當局申報。

相關條例目前正在立法會審議。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140430