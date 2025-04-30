國台辦：台灣民眾持有定居證 不等於取得大陸戶籍

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（中央社台北30日電）中國大陸國台辦今天下午表示，「定居證」是發放給被批准赴大陸定居落戶的台灣居民的一種「過渡性證件」，「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行記者會，台灣民眾在大陸設籍將被取消台灣身分，以及「定居證」被視為在陸設籍判斷標準等問題成為提問焦點。國台辦則在下午針對「定居證」是否等於取得大陸戶籍，以書面作出上述補充性表示。

國台辦發言人朱鳳蓮上午說，大陸相關主管部門為台灣民眾製發台胞證、居住證、定居證行之有年，3種證件承載的功能各不相同。其中，台灣民眾申領「台胞證」、「居住證」都不需要具有大陸戶籍。

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朱鳳蓮接著提到，「定居證」是發放給已被批准赴大陸定居落戶的台灣居民「短期持有的一種臨時性、過渡性證件」。但她當時並沒有提到「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」的字眼。

她並聲稱，事實證明上述政策「深受廣大台胞好評，這些證件也受到越來越多台胞的歡迎，認為有用、實用、好用」。而「民進黨當局」不斷「進行政治炒作，故意混淆各類證件」，實質就是要「恐嚇阻撓」台灣民眾申領各類證件。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140430