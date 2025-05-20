寧德時代香港首日上市 股價午盤飆升16.95%

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（中央社記者張謙香港20日電）中國電動車電池生產商寧德時代今天在香港交易所首日掛牌上市，市場反應正面，中午收盤，股價較招股價格上漲16.95%，暫報港幣307.6元。

寧德時代的上市集資額為港幣353億元，招股價為港幣263元，是今年以來全球集資規模最大的新股，一直備受市場關注，而市場對其股票也反應正面，在公開發售部分，吸引了31萬份申請，認購額超過150倍。

寧德時代每手交易為100股，成功認購一手的機會只有10%。

寧德時代今早9時30分正式上市，在港交所舉行了敲鑼儀式，集團董事長曾毓群到場主持，出席儀式的還有香港財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、港交所主席唐家成等人。

曾毓群在儀式上向媒體表示，公司在港上市，意味著更加廣泛地融入了全球資本市場，也是公司推動全球零碳經濟的新起點。

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曾毓群說，公司正以車電分離和電池標準化為核心，推動換電模式的發展，促進交通網和能源網的融合，打造從電池製造、使用到回收的全生命週期的零碳新業務。

這次寧德時代來港上市，吸引了不少資金流入香港。一些市場分析師預期，如果這些外資繼續留下，將有利港股短期走勢。（編輯：周慧盈）1140520