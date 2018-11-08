第一代台中火車站建築新發現 黃國書聯合會勘

文史團體最近在舊台中火車站鐵路餐廳後方發現第一代車站啟用時期建築，民進黨籍立委黃國書等人8日聯合會勘，盼能儘速進行文資審議。（黃國書服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年11月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）第三代台中火車新站已經啟用，第一代車站啟用時期的建築近日再被發現，立委黃國書今天協同台中市議員江肇國及相關單位前往會勘後表示，盼儘速進行文資審議，列為市定古蹟。

繼第一代台中車站機關庫檢修溝被發現之後，文史團體「台中文史復興組合」最近又在舊台中車站鐵路餐廳後方發現第一代車站啟用時期建築，黃國書、江肇國、台鐵局、文化部文資局、台中市政府文資處、台中文史復興組合等單位，今天聯合會勘舊台中車站站長室。

台中文史復興組合表示，第一代台中車站於1905年5月15日設站啟用，近日於舊台中車站鐵路餐廳後方發現第一代車站啟用時期的建築，為繼第一代台中車站機關庫檢修溝留存後的重要發現，已於10月30日將事務室提報市定古蹟及國定古蹟台中車站擴編。

文史團體指出，此第一代建築「台中停車場事務室」為罕見的擬洋風木造建築樣式，木造飾板作工精緻且保存完整，不僅為第一代車站啟用時期的主要建築，更為1908年台灣縱貫線通車前既存車站而充分見證台灣鐵道歷史，是近年來台灣鐵道史重大發現。

文史團體表示，台中線在1935年的關刀山大地震受損嚴重，沿線震毀的驛舍、隧道、橋梁多半改建為更耐震的RC結構，因而此事務室成為少數山線留存至今的木造車站建築，也是元祖縱貫線的見證。

黃國書與江肇國表示，待11月底文資審議委員現勘後，此事務室將朝兩個方向進行保存，第一，由於這次標的物緊鄰台中車站及第一月台，後續由文化部文資局進行擴大國定古蹟範圍評估；第二則是請台中市政府文資處將其列為市定古蹟。

黃國書指出，目前應進行台中鐵道文化園區全面清查檢討，避免扼殺珍貴的第一代、第二代相關建築與設施而成為遺憾。他強調，須儘速進行文資審議，給予珍貴的事務室文資身分，承攬台中火車站BOT案的廠商才能進行後續的修復活化作業。（編輯：陳俊碩）1071108