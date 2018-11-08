第一代台中火車站建築新發現 黃國書聯合會勘
（中央社記者郝雪卿台中8日電）第三代台中火車新站已經啟用，第一代車站啟用時期的建築近日再被發現，立委黃國書今天協同台中市議員江肇國及相關單位前往會勘後表示，盼儘速進行文資審議，列為市定古蹟。
繼第一代台中車站機關庫檢修溝被發現之後，文史團體「台中文史復興組合」最近又在舊台中車站鐵路餐廳後方發現第一代車站啟用時期建築，黃國書、江肇國、台鐵局、文化部文資局、台中市政府文資處、台中文史復興組合等單位，今天聯合會勘舊台中車站站長室。
台中文史復興組合表示，第一代台中車站於1905年5月15日設站啟用，近日於舊台中車站鐵路餐廳後方發現第一代車站啟用時期的建築，為繼第一代台中車站機關庫檢修溝留存後的重要發現，已於10月30日將事務室提報市定古蹟及國定古蹟台中車站擴編。
文史團體指出，此第一代建築「台中停車場事務室」為罕見的擬洋風木造建築樣式，木造飾板作工精緻且保存完整，不僅為第一代車站啟用時期的主要建築，更為1908年台灣縱貫線通車前既存車站而充分見證台灣鐵道歷史，是近年來台灣鐵道史重大發現。
文史團體表示，台中線在1935年的關刀山大地震受損嚴重，沿線震毀的驛舍、隧道、橋梁多半改建為更耐震的RC結構，因而此事務室成為少數山線留存至今的木造車站建築，也是元祖縱貫線的見證。
黃國書與江肇國表示，待11月底文資審議委員現勘後，此事務室將朝兩個方向進行保存，第一，由於這次標的物緊鄰台中車站及第一月台，後續由文化部文資局進行擴大國定古蹟範圍評估；第二則是請台中市政府文資處將其列為市定古蹟。
黃國書指出，目前應進行台中鐵道文化園區全面清查檢討，避免扼殺珍貴的第一代、第二代相關建築與設施而成為遺憾。他強調，須儘速進行文資審議，給予珍貴的事務室文資身分，承攬台中火車站BOT案的廠商才能進行後續的修復活化作業。（編輯：陳俊碩）1071108