從拳擊手到記者 陳金旺落腳柴燒陶藝

（中央社記者郝雪卿台中2日電）從拳擊手到記者，56歲的陳金旺人生經歷轉折，最後落腳陶藝界手作柴燒陶，在大肚山打造一方天地。

出生在與海風為伍的梧棲小鎮，從小喜歡玩泥沙、塗鴉的陳金旺受訪表示，念國民小學、中學時，他很喜歡繪畫、工藝，也嚮往大學生活，從小喜歡拳打腳踢的他毅然選擇拳擊名校，一頭栽進高中3年拳擊訓練，順利取得運動績優保送大學。

陳金旺曾在台灣區運動會奪得金牌、入選奧林匹克運動會培訓國手，拳擊路走得算是順遂，只是心中仍有遺憾，「藝術是我的最愛，但總是擦身而過」。

人生轉折很難預料，陳金旺退伍後從事新聞工作，採訪不少藝術家，讓他有機會接觸陶藝、漆器，期間也贏得多項國內、外工藝比賽獎項，打開他在工藝界能見度。

民國99年陳金旺決定離開新聞業，全心投入陶藝創作，並於台中市沙鹿區大肚山上打造「窯谷工坊」，與另一半將後半輩子寄託於創作柴燒茶器。

陳金旺的另一半倪淑資原是民間企業業務經理，3年前一埸病讓她決定退休，隨先生習陶。在陶藝界被稱為「人兒」的倪淑資，長時間耳濡目染，加上學習專注，手捏、拉坯技法逐漸成熟。

投入柴燒陶創作，陳金旺不與市場競逐；他說，捨棄華麗的化工釉，追求式微的釉彩古法，以在地大肚山紅礦土做原料，或紅土與草木灰調和成天然釉。柴燒過程中，常讓夫妻百感交集，悲喜交加。

陳金旺表示，天然釉不如化工釉是經篩選與純化，可達到釉彩穩定與高相似度，每每打開窯門，總是心跳加速，可能因流釉沾黏，也可能「無動於色」而慘不忍睹，但也可能感動、驚豔天然釉彩，「每次的出窯都有如一場賭博一般，不知最後的成品是成功還是失敗」。

致力研發柴燒陶，近年常走訪對岸交流及演說，陳金旺談到兩岸柴燒陶現況表示，對岸較守舊，多數仍停留在傳統；台灣腳步相對快，技法一直求新求變。不過，台灣往對岸發展的同時，也間接把技術外移，讓對岸在現代柴燒發展急起直追。

至於台灣柴燒陶興起，是否會因中國大陸崛起而衰退，陳金旺老神在在地說，建立品牌才是王道。

如今的窯谷門庭若市，兩岸文人雅士參訪不絕，而陳金旺不吝分享柴燒陶心得，夫妻倆樂在捏陶世界中，閒暇時還「拈花惹草」，栽植各種果樹及山櫻花，加上大肚山夕照，已成為窯谷美景之一。（編輯：李明宗）1080202