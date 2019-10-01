神舟紀錄王船打造 奪台南影像競賽首獎

（中央社記者張榮祥台南1日電）王船是台灣沿海的主要信仰，高雄茄萣區年輕導演翁進忠以拍攝王船師傅林良太打造王船的紀錄片「神舟」，奪下第3屆「in台南．無影藏－2019台南市文化資產影像競賽」首獎。

翁進忠拍攝的「神舟」，片長18分39秒，拍攝內容涵蓋9艘王船，2012年台南南區喜樹萬皇宮送王、2015年台南歸仁區仁壽宮送王、2018年台南關廟區山西宮及仁德區萬龍宮送王等廟宇王船全都入鏡。

「神舟」開場的萬龍宮王船取「舟參」儀式，宛如整部作品的結構隱喻，並以造船者的生命傳記，帶出地方信仰的今昔變化，及人置身其中的角色意義與情感連結，這是此片奪獎主因。

第3屆「in台南．無影藏－2019台南市文化資產影像競賽」有上百部影片參賽，以紀錄類為大宗，動畫類創作今年明顯成長，並有實驗類和劇情類作品，影片拍攝場域橫跨大台南各區，展現在地常民文資的包羅萬象，部分創作者以國、台語發音娓娓道出故鄉歷史文化，以更貼近生活日常的語言，觸動觀影者最深層的感動。

台南市政府文化局日前公布競賽得獎名單，共有9部作品得獎，紀錄片「神舟」奪下首獎，獎金新台幣15萬元。（編輯：黃世雅）1081001