帝國製糖廠台中營業所修復 12月中旬正式開幕

建於日治時期的「帝國製糖廠台中營業所」於3月完成修復後，更進一步OT委外營運，10月底試營運，預計將於12月18日正式開幕。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）為保存台中產業文化記憶，台中市文化資產處推動整建歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」於3月完成修復後，更進一步OT委外營運，10月底試營運，12月18日正式開幕。

市府表示，台中糖廠前身為日本帝國製糖株式會社的台中工場，興建於昭和10年（1935年），為帝國製糖的台中營業所，戰後作為台灣糖業公司台中辦公處。近年來受國際糖價及台灣產業結構變遷影響，台中糖廠於1990年代停產，並逐年拆除原有大批房舍，台中營業所是全區僅存的日治時期建築。

市府表示，台糖帝國糖廠曾於20年前開發失敗致荒廢閒置，阻礙東區發展，市府重新規劃後進行修復及轉型為「台中產業故事館」，讓外界了解台中產業的過去與未來，例如帝國製糖廠的米糖經濟，造就了豐原的糕餅產業，戰後留存下來的機械鋼鐵鋁，發展成大肚山的五金手工具與精密機械等。

台中市政府經濟發展局表示，「帝國製糖廠台中營業所」於106年11月1月以OT方式委外，但因為是歷史建物，保存修繕不易，由台中市文化資產處同步修復，於今年3月完成修復，並於4月26日點交予經發局。

經發局指出，經市府相關局處克服建築內部漏水及建置周遭環境等，帝國製糖廠台中營業所終於在10月底開始對外試營運，預計於12月18日舉辦記者會宣布正式開幕。

未來東區可望增新地標，當地台中市議員邱素貞表示，過去附近的民眾都靠帝國糖廠維生，更是他們的共同回憶，帝國製糖廠台中營業所修復完成並委外後，期待搭配附近的建國市場，及規劃中的三井大型休閒購物中心等，能帶動地方產業發展，促進經濟活絡。（編輯：李錫璋）1081104