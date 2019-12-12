台南第3座 南一中重建啟用日治武德殿

國立台南一中12日啟用依日治時期樣貌重建的武德殿，這是台南現有第3座武德殿，但因是重新建造，不具文資身分。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）國立台南一中今天啟用依日治時期樣貌重建的武德殿，這是台南現有第3座武德殿，未來將作為特色課程展示廳，供學生上課及不定期展覽。

台南最著名的日治武德殿，分別是在中西區友愛街及新化區和平街，前者是市定古蹟，後者是歷史建築，但很多人不知道創校98年的台南一中，原本也有座武德殿，卻因承載不足有風險，30多年前被拆除，原地改建為綜合教育大樓。

至於台南一中為何重建日治武德殿，校長廖財固告訴中央社記者，南一中民族路大門旁的371平方公尺土地屬於國有財產署，國有財產署原欲出售，校方因要保護校地完整，才提出新建特色課程展示廳的計畫。

因考慮到台南一中日治紅樓、校旁日治台南廳長官邸的整體景觀，校方決定重建日治武德殿，但因沒有日治武德殿的原始設計圖，建築師事務所只能靠著舊照片仿效外觀重建。

台南一中重建武德殿總經費超過新台幣2500萬元，包括校方自籌2250萬元，教育部補助250萬元，校友會再捐贈武德殿內音響等設備，去年10月動工，今天落成啟用。

台南一中校史記載，日治武德殿是木造日本瓦建築，當時是作為劍道和柔道訓練的地方，盡顯日本武士道傳統下的特色。

台南市文化資產管理處有形文化資產組長林佳蕙表示，台南一中武德殿是台南現有第3座武德殿，但因是重新建造，不具文資身分。

台南另2座武德殿，中西區武德殿作為忠義國小禮堂使用，新化區武德殿則成為地方活動的公眾場所。（編輯：黃世雅）1081212