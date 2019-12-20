告別傳統公部門美學運動 屏東縣刊改版

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）從台灣燈會、台灣設計展到耶誕燈會等，屏東縣長潘孟安用城市美學塑造屏東。今天縣府宣布要「告別傳統公部門美學運動」，將縣刊從設計到內容更新並更名為AMAZING PINGTUNG。

潘孟安說，今年屏東特別美，從史上最美的台灣燈會、展現藝術實力的台灣設計展、到網友們力推的台灣最美旅行指南「關於屏東的6件事」；屏東耶誕節獨創的立體海報；以全黑的大膽設計，搭配雲、風、山、水等簡潔符號的「屏本事年度手札」等，讓屏東跳出來，成為一種美的品牌。

屏東美學這把火燒到縣刊「安居樂業」，在發行5年的基礎上，以全新面貌跨入2020年，預算不變，全面改版。

刊物初稿出來後，一些公務人員有意見，「不可能，這本刊物太不政令宣導了」、「不可能，英文名稱長輩會不習慣」。潘孟安畫下全新基準線「不要告訴我不可能，哪來那麼多框框，把屏東最好的拿出來就對了」。

改版內容上，不再單向站在縣政府的立場，改以企劃式的做法，深入淺出做出多元觀點的內容，挖掘屏東人不知道的屏東，放送台灣人沒看過的屏東，潘孟安說，就是要讓人看到直呼AMAZING。

改版正值年度交替，AMAZING PINGTUNG回顧2019年10個屏東亮點切入，透過一幀幀跨頁照片，在公園享受最單純快樂的兒童；手握心中那顆球的偏鄉野球少年；用手語聊天的身障者與翻譯員；穿上設計師走秀的老與弱等，交織出屏東不同面向的改變。

至於在設計上，捨棄呆板、長篇、政令的宣導，走出「公部門美學」，以簡潔的設計，高張力的照片，洗鍊的文字，形塑屬於屏東美學。

潘孟安表示，透過這次全面盤點，大量減少公體系、學校的發行數量，轉而開拓髮廊、咖啡店、餐廳、獨立書店等閱讀率或轉閱率高的據點，發揮最大的宣傳效果。

潘孟安坦言，少一點官方宣傳、多一點文化人味，讓人看到表象外的另一種精彩，說起來簡單，做起來不容易，但他以前美國總統歐巴馬所說的一句話，為這次改版下註解，「不要等待改變，我們就是改變本身」，過去，「安居樂業」是屏東發展的目標，慢慢地，屏東人的信心回來了，越來越敢挑戰自己，越來越有勇氣面對改變。（編輯：陳俊碩）1081220