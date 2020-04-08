寶島歌王黃三元故居 彰化埔心鄉公所提報文資

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）位於彰化埔心鄉的寶島歌王黃三元故居傳出可能會被拆除，彰化埔心鄉公所提報黃三元故居為文資建築；埔心鄉長張乘瑜說，黃三元故居部分所有權已轉手，公所才會向文化局提報文資。

根據彰化埔心鄉公所的網頁資料，被稱為寶島歌王的黃三元，以一曲「素蘭小姐要出嫁」成名，後來「素蘭小姐要出嫁」還拍成電影，黃三元擔任男主角，而黃三元故居為1棟2層樓高的日式洋房，興建於民國29年，黃三元在民國87年去世後，房子由黃三元的親友居住維護。

張乘瑜接受媒體訪問時說，黃三元故居的土地由7個人共同持有，其中有人把名下的土地持分作為抵押借款，土地持分已經轉手他人，地方上因此傳出黃三元故居可能會被建商拆除。

張乘瑜指出，對地方上來說，黃三元故居可以說是埔心鄉的寶，鄉公所也和黃家後代連絡，多數黃家人都表達希望能保存故居的意願，公所因此向彰化縣文化局提報列為文資建築，也希望爭取經費進行整修，也規劃故居成為台灣歌謠文化園區。

彰化縣文化局長張雀芬接受媒體訪問時指出，文化局已接到鄉公所的申請，已依照文資程序辦理，將安排時間進行審查。（編輯：陳俊碩）1090408