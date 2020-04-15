藝文產業受疫情衝擊 文化部：紓困申請逾7000件

（中央社記者范正祥台北15日電）武漢肺炎疫情衝擊藝文產業，文化部次長蕭宗煌今天在立法院指出，目前收到藝文紓困申請案已有7000多件，他說，這次疫情，藝文產業受傷非常嚴重。

立法院教育及文化委員會舉辦「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會，蕭宗煌在會中作了以上表示。

主持公聽會的教育及文化委員會召委、民進黨立委黃國書指出，他初步得知的資料顯示，這波藝文紓困申請多達3130案，其中事業部分1447案、自然人1683案，申請的總經費，事業部分超過新台幣24億元、自然人7734萬元，預算恐怕不足。

蕭宗煌表示，立委所指3000多件是上週六的統計，但案件受理以郵戳為憑，目前收件到現在已有7000多件，本週起進行實質審查，他說，很顯然的，經費是不足。

文化部今天向公聽會提出因應疫情的防疫紓困振興作為，報告中說明，「藝文紓困1.0」，以從寬、從速、人員薪酬優先、擇項依據補助四項原則辦理。

報告中指出，其中，在紓困及振興面向，文化部朝「藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施」四大方向規劃，除編列特別預算8億元外，另在不排擠原有年度補助經費下，移出可延後的經費並將報請行政院核定轉為「移緩濟急」預算7億元，共計將投入15億元；包含短期紓困補助11億元，以及後續振興措施4億元，並將藝文產業納入經濟部的中小企業貸款及利息補貼方案。

文化部在報告中也說明，待第二階段特別預算通過後，「藝文紓困1.0」將可升級為「藝文紓困2.0」，主要目標在於挺事業、顧員工、護自雇。

報告中指出，第二階段特別預算，文化部新增編列37.2億元，加計第一階段15億元預算，文化部的紓困振興總預算擴大為52.2億元，其中包括各類型藝文事業減輕營運衝擊補助18億元、藝文艱困事業員工薪資及營運補貼方案24.7億元、大型藝文事業貸款信用保證及利息補貼預算5.5億元、振興措施4億元。

蕭宗煌說，關於「藝文紓困2.0」的運作方式和申請須知，依照行政程序都要特別條例修訂和第二階段特別預算經立法院通過之後才公告，現在研議中。（編輯：蘇志宗）1090415