洪根深美術館慶週年 2水墨創作展精彩登場

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澎湖洪根深美術館開館滿週年，19日起展出「平湖列傳－澎湖勝境人文采風」與「系距外－台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。中央社 110年12月19日

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖洪根深美術館開館滿週年，今天起展出「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，未來將作為澎湖文化資產典藏並將巡迴至5鄉1市展出。

洪根深美術館開館週年慶系列活動，包括洪根深創作的百幅「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，今天同步展出，縣府參議洪棟霖與議長劉陳昭玲等人與會，並致贈感謝狀給洪根深等人。

洪棟霖表示，縣長賴峰偉極重視文化建設，包括馬公篤行十村時光迴廊、龍門閉鎖陣地、中社古厝保存等都陸續完成，洪根深美術館更蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽。

洪根深表示，去年美術館開館舉辦「墨問」系列展，今年除了展出最近在澎湖創作的百幅「平湖列傳」外，還與蔡文汀、曾霆羽、陳瑞鴻、洪小澎、陳柏源、陳玫蓁等藝術家共同策畫「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。

洪根深指出，國內首次將當代、現代的水墨特寫，透過複合媒材水墨裝置及媒體影像裝置水墨，融入科技跨域應用VR虛擬實境場域等完整展出，未來還將爭取兩岸現代水墨畫和國內當代水墨新銳等展出，將澎湖完善的水墨創作基地推向國際。

「平湖列傳」與「系距外」2項水墨創作展將展出至27日。（編輯：謝雅竹）1101219

洪根深美術館蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽，現正舉辦開館滿週年系列活動。澎湖縣議會議長劉陳昭玲（左）代表澎縣府致贈感謝狀給洪根深（中）等人。中央社 110年12月19日