更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

洪根深美術館慶週年 2水墨創作展精彩登場

2021/12/19 13:02（12/19 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖洪根深美術館開館滿週年，19日起展出「平湖列傳－澎湖勝境人文采風」與「系距外－台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。中央社 110年12月19日
澎湖洪根深美術館開館滿週年，19日起展出「平湖列傳－澎湖勝境人文采風」與「系距外－台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。中央社 110年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣19日電）澎湖洪根深美術館開館滿週年，今天起展出「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，未來將作為澎湖文化資產典藏並將巡迴至5鄉1市展出。

洪根深美術館開館週年慶系列活動，包括洪根深創作的百幅「平湖列傳-澎湖勝境人文采風」與「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，今天同步展出，縣府參議洪棟霖與議長劉陳昭玲等人與會，並致贈感謝狀給洪根深等人。

洪棟霖表示，縣長賴峰偉極重視文化建設，包括馬公篤行十村時光迴廊、龍門閉鎖陣地、中社古厝保存等都陸續完成，洪根深美術館更蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽。

洪根深表示，去年美術館開館舉辦「墨問」系列展，今年除了展出最近在澎湖創作的百幅「平湖列傳」外，還與蔡文汀、曾霆羽、陳瑞鴻、洪小澎、陳柏源、陳玫蓁等藝術家共同策畫「系距外-台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」。

洪根深指出，國內首次將當代、現代的水墨特寫，透過複合媒材水墨裝置及媒體影像裝置水墨，融入科技跨域應用VR虛擬實境場域等完整展出，未來還將爭取兩岸現代水墨畫和國內當代水墨新銳等展出，將澎湖完善的水墨創作基地推向國際。

「平湖列傳」與「系距外」2項水墨創作展將展出至27日。（編輯：謝雅竹）1101219

洪根深美術館蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽，現正舉辦開館滿週年系列活動。澎湖縣議會議長劉陳昭玲（左）代表澎縣府致贈感謝狀給洪根深（中）等人。中央社 110年12月19日
洪根深美術館蘊藏著深厚的澎湖精神，作為水墨創作基地，定期或不定期推出文化藝術展覽，現正舉辦開館滿週年系列活動。澎湖縣議會議長劉陳昭玲（左）代表澎縣府致贈感謝狀給洪根深（中）等人。中央社 110年12月19日
澎湖洪根深美術館開館週年慶系列活動，包括洪根深創作的百幅「平湖列傳－澎湖勝境人文采風」與「系距外－台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，19日同步展出。中央社 110年12月19日
澎湖洪根深美術館開館週年慶系列活動，包括洪根深創作的百幅「平湖列傳－澎湖勝境人文采風」與「系距外－台灣當代水墨跨體制發展現象專題展」，19日同步展出。中央社 110年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族