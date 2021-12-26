六堆300年 屏東高樹鄉「挑擔奉飯」延續客家文化

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東縣政府客家事務處今天在高樹鄉東振開基伯公前廣場，舉行六堆300慶典「㧡擔團圓大滿福」活動，邀請六堆12鄉區共襄盛舉，以「挑擔奉飯」精神遊行入庄。

高屏客家庄300年前因防衛家鄉，成立六堆軍團，後來行政劃分，分別轄屬屏東及高雄。

縣府今天舉行六堆300慶典「㧡擔團圓大滿福」活動，邀請六堆12鄉區共襄盛舉，以客家人農忙時的「挑擔奉飯」精神遊行入庄，客委會副主委鍾孔炤也出席和屏東縣長潘孟安與眾人一起參拜伯公（土地公）。

鍾孔炤致詞時，勉勵六堆客家人要提升客家話的聽及說的能力。

潘孟安則表示，時間過得很快，六堆300從春祈、夏遊、秋收，進入到尾聲的冬福，感謝六堆鄉親團結一心，讓整年大小活動都順利進行，今年的六堆300年，讓世界看見高屏六堆的團結，下一個六堆300年，大家一起努力攜手打拚。

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今天活動一開始，各堆以客家人農忙時的「挑擔奉飯」精神遊行入庄，遊行隊伍裡，客家婦女穿著客家藍衫，還有客家獅及紙糊的水牛，濃濃的客家味。

活動還有挑擔個人組及團體組競賽，也有HAKKA市集、DIY體驗、實境遊戲、客家還福宴等，席開66桌的「還福宴」，使用六堆地區的農產品入菜，以客家冬福敬伯公辦桌分享的傳統文化傳達客家人敬天謝地、感恩及分享的精神。（編輯：陳仁華）1101226