故宮南院大千石庭 元旦展出26盆藝術盆景

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故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會攜手合作，即日起以「樹藝風華」為主題，在南院大千石庭擺放26盆藝術盆景，引領民眾親近盆栽之美。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會合作，以「樹藝風華」為主題，在南院大千石庭擺放26盆藝術盆景，即日起展至明年1月中旬；「翠玉白菜」搭配盆栽展，延展到明年2月6日，歡迎參觀。

國立故宮博物院南院處今天發布新聞表示，南院與嘉義市盆栽藝術協會合作，即日起至明年1月16日以「樹藝風華」為主題，在故宮南院「大千石庭」擺放26盆藝術盆景展出，除了常見的松柏類、榕樹、九重葛外，還有多肉盆栽創作。

故宮南院處長彭子程接受中央社記者訪問表示，「大千石庭」陳列書畫大家張大千僑居巴西時所收藏的石頭，是遊客最常散步、拍團體照的區域。

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另外，搭配在「大千石庭」盆栽展，人氣國寶廳正在展出的「翠玉白菜」，原訂明年1月22日撤展，延展到2月6日農曆年後；「翠玉白菜」原搭配琺瑯盆陳設在北京紫禁城內的永和宮，是一座「玉石盆栽」。

嘉義市盆栽藝術協會理事長鄭茂林表示，盆景是依照植物特性並點綴山石，在盆內縮小風景、展現結構之美，兼具觀賞及藝術價值。明年1月16日前，只要逢假日，上午10時及下午2時，盆栽專家將在現場講解盆栽如何賞析、選材、修剪、蟠扎、雕刻、鏤鑿等技法。（編輯：陳仁華）1101230