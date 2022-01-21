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本土繪本「劍獅出巡」受歡迎 信誼發展文創IP

2022/1/21 17:26（1/21 21:47 更新）
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信誼基金會近年積極開發文創IP，隨著農曆春節到來，再將繪本「劍獅出巡」圖像結合口罩防疫，推出新的文創IP，為本土創作加值。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月21日
信誼基金會近年積極開發文創IP，隨著農曆春節到來，再將繪本「劍獅出巡」圖像結合口罩防疫，推出新的文創IP，為本土創作加值。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月21日
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（中央社記者陳至中台北21日電）台南土生土長的創作者劉如桂的繪本「劍獅出巡」，受到大小讀者喜愛。信誼基金會嘗試將圖像發展成文創IP，把劍獅鎮煞的含意結合口罩防疫、農曆新年祈福紅包，為本土創作加值。

信誼基金會今天發出新聞稿指出，「劍獅出巡」曾獲第20屆信誼幼兒文學獎佳作，故事中咬著七星寶劍的3隻劍獅，各代表不同的吉祥含意。紅臉劍獅劍柄在右可以避邪、黃臉劍獅劍柄在左代表祈福、黑臉劍獅口咬雙劍象徵鎮煞。充滿童趣的可愛造型，流露出濃厚的人文關懷和鄉土氣息。

信誼基金出版社總編輯陳曉玲表示，相傳鄭成功來台時，士兵操練返家便將刀劍與獅頭造型的盾牌掛在門上，遠遠望去就像獅子咬著劍般威武不凡。於是家家戶戶有樣學樣，紛紛把劍獅掛在門前祈求庇佑，形成台南民宅特色。

信誼近年積極開發文創IP，分別將繪本「愛吃青菜的鱷魚」、「愛吃水果的牛」發展成文創品，隨著農曆春節到來，再將「劍獅出巡」圖像結合口罩、紅包袋，推出新的文創IP。

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「劍獅出巡」作者劉如桂透過信誼基金會表示，希望劍獅能為小朋友們驅邪避凶、福氣滿滿，並祈求新的一年，每一位孩子都能平安、健康長大。

陳曉玲表示，口罩是疫情下的生活必需品，圖畫書則是疫情下安定孩子情緒的處方箋，親子共讀可以紓解孩子的焦慮和不安。希望藉由文創推廣，讓孩子在生活中接觸更多童書元素、認識在地文化，自然而然更親近書籍和閱讀。（編輯：陳政偉）1110121

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