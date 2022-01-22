台中歌劇院「光之曲幕」 曲牆光影舞出戀人絮語

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迎接即將來臨的農曆春節與情人節，台中國家歌劇院「光之曲幕」推出應景「舞戀．絮語」，透過舞蹈、音樂結合影像，展現戀人之間的情感互動。（台中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）迎接即將來臨的農曆春節與情人節，台中國家歌劇院「光之曲幕」推出應景「舞戀．絮語」，透過舞蹈、音樂結合影像，展現時而幽默可愛，時而優雅浪漫的戀愛進行式。

台中國家歌劇院21日發布新聞稿表示，這是台中國家歌劇院第3次邀請影像設計徐逸君及跨領域配樂家聶琳合作，「三十舞蹈劇場」張秀萍編舞，透過舞蹈展現戀人們間的情感互動。

徐逸君表示，過往在歌劇院曲牆的創作不論是中秋節「月的冒險樂園」、耶誕節「NTT魔幻曲牆光影秀」都是用動畫方式呈現，這次回歸表演藝術本質，以舞蹈詮釋愛情，希望讓民眾對劇場有更多想像空間。

「舞戀．絮語」以不同視覺風格代表人生各階段的愛情，運用可愛的插畫呈現少年時期萌芽的純情，剪影傳達轉大人後充滿綺想的戀情，雙人舞影像演繹戀人間酸甜苦辣互動。

徐逸君表示，這次最大亮點「雙人舞」用了由雙攝影機自不同角度同步拍攝舞者，再後製為投影模式，「當真人影像投射在曲牆上，會被放大檢視，角度或形狀一點點的失準都會被凸顯，所以必須特別設計舞者肢體投射在各角度曲牆上的效果。」

聶琳表示，這次以愛情為主要訴求，她使用敘事的創作方式，以圓舞曲為基底，搭配手風琴及電子音樂，展現「默劇」及「科幻」的獨特奇幻風格，「觀眾可以自在遊走觀賞，感受舞者於身邊跳躍、舞動以及樂音繚繞的獨特視聽饗宴。」

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院的曲牆融接投影「光之曲幕」從2020年啟動，至今已邀請10多名藝術家、影像團隊創作不同風格的主題作品，吸引近85萬民眾觀賞。

邱瑗說，今年度「光之曲幕」將以科藝新媒為主軸，未來也將邀請各類新媒體藝術家來創作，希望在這個非典型劇場空間，能有更多沉浸式的科藝體驗。

台中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展「舞戀．絮語」將於即日起到3月6日，在開館期間整點播映，播映位置在台中國家歌劇院2樓大劇院前廳。（編輯：張芷瑄）1110122