一生奉獻台灣 英國宣教師巴克禮生命故事成漫畫

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台灣首份報紙是由英國宣教師巴克禮（Thomas Barclay）發行，巴克禮更是將一生奉獻給台灣，其動人的生命故事如今改編成漫畫，2月即將出版。（時報出版提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）台灣現今媒體環境蓬勃多元，鮮少人知的是，台灣首份報紙是由英國宣教師巴克禮（Thomas Barclay）發行，他更是將一生奉獻給台灣，動人故事化為漫畫，將在2月出版。

來自英國長老教會的宣教師巴克禮於1875年抵達當時被稱作「福爾摩沙」的台灣宣教，當時島上匯聚來自各方的移民，巴克禮在努力克服語言和族群文化的隔閡之際，也對台灣帶來遠大影響。

例如，巴克禮積極推行羅馬拼音的白話字，讓不識字的一般人也能讀懂；引入高等教育，創立府城大學（今台南神學院），將神學教育與科學、傳統知識結合，培育在地人才；發行台灣首份報紙「台灣府城教會報」，宣揚教義和教育信徒，晚年則投入新舊約「廈門音羅馬字聖經」的修譯，與「廈英大辭典」的增補。

值得一提的是，1895年清日甲午戰爭爆發，台灣割讓給日本，巴克禮等宣教師沒有避走海外，或躲入大使館中，而是選擇出城與日軍交涉協商和平進城，免去一場血洗浩劫。

巴克禮一生幾乎都奉獻給台灣，經漫畫家蠢羊（羊寧欣）創作，巴克禮的生命故事成為漫畫「臺灣名人傳記漫畫：巴克禮【臺文版】」，預計2月出版。

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時報出版今天發布新聞稿表示，漫畫描述巴克禮及其夫人伊莉莎白對台灣的貢獻；巴克禮為了信仰出走熟悉的母國，走向未知境地，用盡資源與辦法，讓福音與現代教育散布於這座小島。

時報出版表示，透過巴克禮的一生，可以看到台灣在西方文化碰撞下的演進、政權連番交替下的破壞與重整；也可以看到長老教會早年披荊斬棘的開拓，最後在台灣落地生根的過程，不論遭遇戰爭洗鍊、時代變遷，始終秉持人文精神，陪伴台灣人渡過。（編輯：張雅淨）1110126