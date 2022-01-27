文化部指人事案批評文歧視客家人 「典藏」道歉

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（中央社記者趙靜瑜、王寶兒台北27日電）國美館長梁永斐兼代史博館長人事案引發熱議，典藏ARTouch今天刊出「永字輩客家精神省著用」等字眼在文章中，文化部認為有歧視客家人之意，要求公開道歉。

「典藏」雜誌今天下午2時已經主動修改文章，傍晚「典藏」雜誌社社長簡秀枝也發布公告表示道歉。不過該文作者也是「典藏」特約主筆吳牧青向中央社記者表示，不接受道歉要求，因為這涉及評論者言論的底線。

「典藏」今天刊登「九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造－以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例」一文，在評論梁永斐代理國立歷史博物館館長的人事案時，公然指控「永字輩客家精神省著用」、「因為帶有較重的客家用人概念而被稱是『客家文化部』」。

文化部發布新聞稿表示，文化部長李永得認為，只因為他本人及梁永斐是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來影射文化部用人以族群考量，而非專業考量。

李永得指出，這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。

針對此事，「典藏」雜誌今天下午已主動修正，並表示為避免讀者失焦理解作者對於目前文化部人事聘用與組織架構等之針砭，編輯台經討論後，已將作者於原文中提到的「客家精神」、「客家文化部」等形容用語，主動調整為中性敘述用語。

傍晚「典藏」雜誌社社長簡秀枝透過網站聲明，針對史博館人事調整進行的評論報導，使用不恰當文字，造成當事人李永得與梁永斐的困擾，甚或對客家族群產生誤解，典藏雜誌社摯表歉意。

簡秀枝表示，今後也會以更精確嚴謹的態度，面對公共議題，作更恰得其分的評論。

作者吳牧青則在臉書公開貼文表示，去年疫苗施打廣為美談的「客家打法」讓劑量極大化，沒人認為是歧視客家人，「今天部長選用人事上用了客家人（意指梁永斐），形容派一位事務官兼任了兩館館長是『省用』，這就是一種客家省用的形容。」

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吳牧青也說，李永得用了文化部的公關機器發稿指責這是「族群歧視」要求道歉，「難道您用的不是客家人，還怕人講嗎？」並進一步表示，現任文化部長李永得顯然已不適任。

簡秀枝表示，身為媒體監督角色，十分關心在史博館硬體整建延宕、館長與副館長職位同時出缺，所牽涉到的是藝術文化界高層人事安排、整建工程收尾，以及未來博物館定位。衷心期待文化部正視與回應外界高度關注的政策討論主軸，並提醒尊重媒體與寫作者的言論自由，內容應可受外界公評。（編輯：張雅淨）1110127