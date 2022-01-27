國藝會演藝團隊獎助專案 10團新上榜

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）國藝會演藝團隊年度獎助專案補助結果公布，共評選出91個團隊獲補助，並有巴雀藝術、索拉舞蹈空間舞團、三缺一劇團等10個表演藝術團體新上榜。

國藝會今天公布111年度演藝團隊獎助專案補助結果，經初審、複審、決審會議程序及董事會核定後，評選出91個獲補助團隊，其中包括2個「3年營運」及4個「2年營運」團隊獲得補助，67個團隊獲得「1年營運」補助，18個團隊獲得「1年營運及年度計畫」補助。

國藝會表示，國藝會演藝團隊年度獎助專案「營運」的補助預算由文化部逐年捐贈經費辦理，今年「營運」補助金額為新台幣1億5000萬元；「年度計畫」補助金額為548萬元，由國藝會常態補助預算支應。總補助金額共計1億5548萬元。

10個新進團隊包括音樂組有巴雀藝術（新竹縣）、天狼星口琴樂團、時間藝術工作室（台中市）、新古典室內樂團（高雄市）。舞蹈組有雞屎藤舞蹈劇場（台南市）、賴翠霜舞創劇場、索拉舞蹈空間舞團（高雄市）。現代戲劇組有曉劇場、三缺一劇團以及楊景翔演劇團。

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國藝會表示，今年度獲得「3年營運」補助團隊為無獨有偶工作室劇團450萬元、舞蹈空間舞蹈團480萬元。「2年營運」補助團隊為台北愛樂室內及管弦樂團250萬元、阮劇團280萬元、動見体170萬元、黃翊工作室170萬元。

「1年營運」音樂類最高是財團法人台北愛樂文教基金會，共補助800萬元。舞蹈類最高補助為驫舞劇場，共補助300萬元。傳統戲曲類則以當代傳奇劇團補助金額最高，共有600萬元。戲劇類則以綠光劇團跟台南人劇團為最高，各補助320萬元。（編輯：張雅淨）1110127