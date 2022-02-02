方億玲的書店小革命 陪讀者走過每個「而立」階段

（中央社記者邱祖胤台北2日電）「忠勤里在中正區，不在萬華區喔！」方億玲睜大眼睛提醒記者。這個她從小長大的地方，或許因爸爸方荷生的努力而為外界所知，卻也因南機場與老舊社區的印象讓人在地理上混淆。

方荷生成立了「南機場幸福食物銀行」，近20年來持續關注里民需求，獲頒第10屆總統文化獎在地希望獎，有「地表最強里長」之稱。方億玲從小受父親影響，做事總是滿腔熱血，更是樂於分享，她投入「而立書店」的工作，畢竟她曾在金石堂書店服務，也是紀州庵文學森林的企畫人員，更辦過近20場文學作家講座。

方億玲的「而立書店」有一些理想與堅持，像是一個月只推一本書，甚至專攻「文學五小」（指洪範、爾雅、九歌、大地、純文學等純文學出版，希望用書店打造心靈深處的希望工程，同時文學新人的第一本書來這裡辦活動，完全免費。

此外，因為切身經歷的關係，這家書店會有「精神疾病專區」，方億玲希望能透過閱讀來陪伴精神疾病患者及家屬 ，進而改變世人對精神疾病的成見。方億玲說，閱讀這件事拉過她一把，她一定要透過這件事來回饋這個社會。

「讀高中的時候，每天都不想去上課，因為受到同學排擠，感覺自己很無助，後來無意間在華欣二手書店看到一本簡媜老師的『水問』，我就這樣一字一句看下去，覺得整個人都被療癒了，還去把簡媜所有作品都翻出來看。可以說，閱讀陪伴我渡過人生的低潮。」那年，方億玲17歲。

因為對書的愛，方億玲選擇了新竹教育大學中文系，後來進了成大現代文學研究所，台南求學期間，更在金石堂書店打工長達一年半，認真推廣閱讀。

「我永遠記得有一位70多歲、舉止優雅的老太太，說要買一本『古文觀止』，當時還以為她是要幫自己孫子買的，她卻說因為女兒要送她去安養院，她一直懷念這本書陪她度過年少時光，希望能帶去安養院陪她度過人生最後階段，我當場就幫她挑了一本字最大的版本。」

方億玲還提到，有次一位中年女子非常不客氣地闖進店裡，要她挑5本跟肝癌有關的書，直嚷著「我很急！」方億玲一開始覺得對方有點不禮貌，好心請她同去相關書區一起挑書，對方才說：「我媽媽今天早上確診肝癌第4期，我現在什麼都不能做…」當時方億玲母親剛好罹患乳癌，她經常得南北奔忙，陪伴母親化療，因此特別能理解對方的心情，就耐心陪著對方一起挑書。

方億玲說：「我那時才意識到，原來每一個走進書店的人，背後都有他們的故事，都有需要一本書陪伴。我特別喜歡在第一線感受他們的故事，為他們服務，這也是我想要開一家書店的理由。」

2017年，方億玲躁鬱症確診，暫停研究所課業辦理休學，返回台北休養。空檔期間，她動念參加印刻文學營，進而成為簡媜散文課的學生。課堂上，她以自己17歲時受閱讀的感召以及切身的疾病經歷，寫了一份長長的作業，簡媜看了後親筆寫下：「蹲低，是為了飛得更高」鼓勵她，「現在只要遇到什麼事情，我就會把紙條拿出來看。」

方億玲說要現代人走進書店後馬上買一本原價書，「幾乎不可能」。他們通常掃瞄條碼後，轉身就去網路書店比價、下單。但來到方億玲的「而立書店」，會看到許多單格書櫃，一櫃一書，一櫃一展，「每一格的展板都會有我親自書寫的介紹，你來這裡不是逛書店，而是逛微型書展。」

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「像這次我先主打洪範書店的書，讀者在進到書店前，我會先讓你認識『洪範』這兩個字，進到書店後開始認識周夢蝶、木心、西西、楊牧等作家，之後即使你不買書，我也不強迫，最後就算你只認識楊牧這位詩人，你走出書店，分享給你認識的朋友，我覺得我的目的就達到了。」方億玲說。

方億玲強調，「三十而立」雖然指的是三十歲的年紀，但每個人的人生都有許多「而立」階段。「我希望這個書店能陪伴更多人度過這些階段，透過閱讀這件事，重新站起來，重新找到方向，就像當年簡媜老師的書陪我走過低潮。」（編輯：屈享平）1110202