故宮台博台史博聯展 古人催子招數多

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「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」呈現台灣不同族群間相異有共通的文化特色，圖為「瓜瓞綿綿子孫多」單元展區。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）「何時結婚生子？」不是現代人逢年過節才有的話題，在「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」中，顯現古人們運用各種道具，「催生」無所不用其極。

展覽透過3館共482件藏品呈現台灣史上3種角色，包含原居台灣的原住民、自16至17世紀渡海來台定居的閩、粵、客及其他漢籍常民，及歷年來治理台灣的官員政府階級。

有趣的是，雖然原住民、常民、官員們生活角色不同，但文化卻又有相似之處，例如在「瓜瓞綿綿子孫多」單元展區中，就能看到祖先們對子孫滿堂的渴望。

國立台灣歷史博物館研究助理蘇峰楠表示，過往時代以勞力工作為主，漢人會在各種東西上添加象徵，提醒新人快生小孩，例如展品可見一件新娘出嫁的霞帔，上頭刺繡圖案有公雞、母雞還有小雞，象徵夫婦和小孩，而雞的台語又如「家」，也有「起家」的意涵。

其他生活用品如童子坐像造型的燭台組，則利用「燈」和「丁」的諧音保佑生出男丁，還有十字繡的方巾手帕，也是透過松鼠或瓜果的刺繡要子孫「多子多產」。

蘇峰楠指出，從許多圖像寓意中可見祖先們多是「求子」為主，女孩出生就不那麼受人憐愛，甚至會被販售或遺棄，展品中就有專門收留棄嬰的「育嬰堂」相關文獻及古人賣女兒的契約。

國立故宮博物院副研究員侯怡利表示，故宮館藏中也可看出清朝皇室有類似重男輕女的情結，如清朝咸豐皇帝出生時所使用的接生金盆，後來就成為專門接生男孩的金盆，凡是格格都不准使用。

相較漢人或清朝皇室，國立台灣博物館副研究員李子寧表示，原住民族較沒有「早生貴子」的想法，但如排灣族或魯凱族就有「傳承家系」的概念，如父子、母子連身雕像，就象徵世代傳承。

「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」即起於台博館本館展出至5月29日。（編輯：屈享平）1110204