讀字公民書展松菸開幕 到「便利商店」看書去

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「讀字公民書展」9日在台北松菸二號倉庫正式開幕，結合獨立出版聯盟、獨立書店及NGO團體舉辦書展，成為今年度第一檔大型書展，現場同時規畫超過50檔講座、活動與作家簽名會。中央社記者邱祖胤攝 111年2月9日

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）台北國際書展連續停辦，書迷連著兩年無法在年節前後逛書展，「讀字公民書展」卻沒有缺席，結合獨立出版聯盟、獨立書店及NGO團體舉辦書展，今天在台北松菸二號倉庫正式開幕。

「讀字公民書展」脫胎自台北國際書展「公民數區」，曾以「讀字車站」、「讀字小酒館」、「讀字辦桌」等主題參展，備受矚目，去年4月首度「獨立」策展，延續「公民閱讀，字在生活」的精神，今年書展則以「讀字便利店」為主題，進入展場猶如逛超商，書架、冰箱、關東煮、烤蕃薯機，應有盡有。

獨立出版聯盟理事長陳夏民致詞時表示，長久以來，讀字公民書展為讀者提供繽紛有趣的書展體驗，同時讓出版社、書店、NGO團體等單位與更多群眾溝通，甚至找到一起打拚的夥伴；這次展出以「讀字便利店」為概念，希望讀者能在這裡與書共處，在文字之中與自己對話，找到激勵生活的那一本書。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩致詞時表示，讀字書展過去在台北國際書展曾經得過最佳展位設計獎，是書展的亮點之一，去年「獨立」辦展之後，依然佳評持續不斷，希望活動可以一直辦下去，甚至擴展到中南部，為讀者帶來更多讀書的樂趣。

書展同時規畫超過50檔講座、活動與作家簽名會，其中，台灣獨立書店文化協會將在小沙龍區舉辦「台灣診斷『書』系列工作坊」，延續1920年代蔣渭水為台灣開的閱讀與教育處方，從圖書的本質、商業與政策，診斷台灣書業的健康問題。

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此外，書展籌備已久的免費youtube影片課程「讀力公民課」，也將陸續上線，除了邀請出版人教授出版基本功，深入探討書店經營相關議題，讓關心出版的讀者大眾，不用出門也能學到關於一本書的知識。

特別的是，本屆有來自香港的獨立出版社參展，包括文學雜誌「字花」，以及長期關注香港在地文化、語言及街景特色的「亮光文化」，為這次書展帶來特別風情。（編輯：陳仁華）1110209