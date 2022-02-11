雲門總監鄭宗龍新作「霞」 舞者經歷成編舞線索

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作「霞」將在台灣國際藝術節（TIFA）登場，目前正在收尾階段。在「霞」的創作過程中，鄭宗龍採民主式創作，蒸餾團員的經歷作為編舞線索，展現人世間多元也多重的情緒樣貌。

鄭宗龍接受中央社訪問時表示，每個人內心都有一塊地方像雲一般飄聚不定，透過不同的創作者以文字或各種藝術形式各自抒發表達，「我自己期待這齣舞作如光般照到雲彩，讓觀眾可以透過舞作照見自己，感受到一種溫暖。」

鄭宗龍說，這兩年疫情肆虐，距離成為日常，人與人之間不能如往昔般實體相處，對藝術家來說，獨處時間變多，更有時間觀照內心，「內心世界遠比我們想像更加複雜豐富。」

在這次的創作中，鄭宗龍沒有把自己放在最前面，反而讓團員在創作過程中有更多參與，「我喜歡大家一起完成一件事情的感覺。」除了舞者分享自己的內心世界成為編舞線索，鄭宗龍也讓舞者在舞蹈之外，用畫作呈現自己的情感，成為舞台上影像投影的一部分。

鄭宗龍說，有團員說失戀的過往，有團員講述被詐騙的經驗，在舞作中化成了腳踩不著地，走在鋼索上的姿態，「人世間情感事件百萬種，都那麼精彩獨特，在在豐富了這支舞作。」

也因為創作過程充滿「民主」，鄭宗龍讓20多名團員各自表達，分成2組分天演出，「2組人生命經驗都不同，雖然是同樣的音樂，同樣的舞台視覺，但等同創作了2支舞。」鄭宗龍直說這作法太累，「不敢再有下次。」

音樂上鄭宗龍選了日本薩克斯風手兼作曲家清水靖晃 （Shimizu Yasuaki）以薩克斯風演出改編的巴赫「無伴奏大提琴組曲」，這個改編版本保留了核心旋律，但加上了吹奏管樂獨有的呼吸、節奏，銅管的金屬光澤與木管的素樸交織，音樂滿溢著褪去了神聖感的人味，正與鄭宗龍要的舞作感覺相呼應。

與雲門舞集創辦人林懷民經典舞作「水月」用了同一首音樂，鄭宗龍心裡難免小有壓力，但他相信，一定會帶給觀眾截然不同的感受。

雲門舞集「霞」將於4月15日到17日在台北國家兩廳院國家戲劇院演出，4月30日到5月1日在台中國家歌劇院大劇院，5月7日到8日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。（編輯：屈享平）1110211