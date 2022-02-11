「字花」文學雜誌 「讀字書展」綻放香港文學活力

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）創刊16年的香港文學雜誌「字花」，二度來台參加「讀字公民書展」，目前正於台北松菸二號倉庫展出歷來發行的雜誌與相關出版品，展現香港文學活力。

「字花」總編輯關天林接受中央社記者訪問表示，「『字花』創刊以來，不斷賦予香港文學更年輕、跳脫、尖銳的面貌，多年之後，我們希望繼續以不安於現狀的風格示人，嘗試突破自己，重新界定文學的可能性，同時在新的流動時代，尋找更廣的人間視角，讓文學成為牽繫人心的場域。」

關天林表示，這次是「字花」第二次來台參加書展，目的仍是推廣「字花」和香港文學，促進台港兩地文學交流，尤其是在疫情之下，交通阻隔，加上香港政治社會情勢變化，跨地交流的機會更形珍貴，來台參展可直接面對台灣讀者，也進一步認識台灣出版狀況，並與同業及其他文藝工作者互動。

關天林特別介紹94期「字花」專題「香港塞S」（香港SUCKS），從香港交通亂象出發，探討這小地方上的種種旅程，發生在路上的愛恨情仇，包括作家董啟章和他曾迷戀巴士的兒子在巴士上對談；另訪問不同身分、職業的素人，暢談各自不同的通勤經驗。

95期專題「我從未知得到的啟示」，剖析近年的身心靈潮流，專訪藝文界人士分享修行歷程，並邀請台港作家擬寫末日與後末日的書信。關天林說，「在這危機四伏的年代，我們真正需要可能不是一個終極答案，而是面對未知、面對自己」。

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此外「字花」近期陸續推出「近現在」系列專題，關注香港過去十年不同的文化社會現象；出版品方面，香港重要詩人陳子謙第二本詩集「鬼火與人形」也在現場展出，這些都是這次「字花」特別想介紹給台灣讀者的內容。

關天林表示，未來會持續在台灣尋求更多合作交流的空間和可能性，從實體展銷、講座活動到設計出版，讓「字花」進一步從香港本土跨越到更大的華文讀者群，保持影響力。（編輯：屈享平）1110211