紙風車打造愛的「邱比虎」 情人節前夕現身

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紙風車劇團在2022台灣燈會衛武營北側廣場打造「衛武營愛虎親子創意特區」，在情人節前夕愛虎分身「邱比虎」現身，3.5公尺高的邱比虎高舉愛心箭矢射向有情人，與愛虎一起傳達暖暖的愛。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）紙風車劇團在高雄燈會衛武營北側廣場打造「衛武營愛虎親子創意特區」，不僅有20公尺高的愛虎，愛的「邱比虎」也在情人節前夕現身，高舉愛箭射向有情人。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，20公尺高的愛虎，手比小愛心，斜躺在小山坡上，可愛的模樣讓看到的觀眾都開心不已。

紙風車創辦人李永豐，也是「衛武營愛虎親子創意特區」的總策劃表示，愛虎一定要夠大，線條簡潔，才能吸引觀眾的目光。他看了近百張設計圖稿，調整姿勢、表情，連皮膚的顏色都是確認再三，就是為了給所有的觀眾一個簡單而直接的溫暖。

「愛虎」共用了600公斤的強化尼龍布製作，依據愛虎顏色特別量身染製，運用電腦3D建模，切割共50片車縫組成。

「愛虎」的結構內包含20馬力的鼓風機24小時充氣，只要4分半鐘即可充氣完成，為了對抗戶外多變的氣候及風力，在舞台底下還增加9噸的石墩加以固定。

情人節將至，紙風車劇團也設計了愛虎的分身「邱比虎」現身，3.5公尺高的邱比虎，高舉愛箭射向有情人，與愛虎一起傳達暖暖的愛。（編輯：郭諭儒）1110212