紙風車衛武營演出 「愛虎」遊行聲援烏克蘭

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）台灣燈會在高雄，壓軸紙風車劇團「武松愛老虎」，今天團員們扮成「愛虎」在衛武營廣場遊行，胸前特別配戴著烏克蘭國旗，以行動聲援正陷戰火恐懼下的烏克蘭。

紙風車創辦人李永豐表示，祈望能給予正遭受戰爭威脅和恐懼的烏克蘭兒童更多祝福，希望他們平安。

俄國軍事侵略烏克蘭，引起全球民眾的憤怒與關心，李永豐接受中央社記者電話訪問表示，戰火無情，子彈炮火不長眼睛，無辜的兒童受到的身心靈衝擊特別大，紙風車數十年來下鄉演戲給孩子看，最能感受孩子們的敏感心靈。

李永豐表示，「我們都是有兒女的人，更能感同身受，戰爭對兒童身心真的是極大的恐懼及傷害，我們能做的不多，希望這樣充滿正能量的演出，也能為遠在他方的孩子們帶來安慰。」

紙風車劇團這次台灣燈會在衛武營北側廣場推出「愛虎親子藝術特區」，攜手「風之藝術」以虎年發想創作「愛虎」，展示大型愛虎等藝術裝置，並搭配虎偶演出；開展以來，吸引許多民眾到衛武營，指定和愛虎互動及合照，延續燈會的熱鬧喜慶感。

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活動現場非常熱絡，民眾看到「愛虎」們在廣場遊行，胸前別著藍黃相間的烏克蘭國旗，都感到相當好奇，紙風車團長任建誠接受採訪時表示：「當我們透過電視看到烏克蘭的孩子們說他們不想死，再看看現在是什麼天氣，他們得躲在防空洞或地下室裡，真的非常令人不忍。紙風車能做的不多，就是表現一個心意。」

紙風車劇團「武松愛老虎」深受歡迎，228連假加碼演出，28日下午2時及4時加演2場，民眾可在「愛虎」陪伴下一同欣賞演出。「愛虎親子藝術特區」位於衛武營北側廣場（高雄市鳳山區三多一路與建軍路口）。（編輯：陳仁華）1110227