日插畫家台三線駐村作品 客庄浪漫散策出版上架

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（中央社記者張雄風台北1日電）客委會表示，由日本知名插畫家小池博征在台三線駐村創作的作品「客庄浪漫散策」今天於台、日同步出版；盼藉由專書出版，進一步體現台日情誼，也讓更多國際友人來台感受客庄之美。

客家委員會為了提升台三線的國際能見度，2019年首度邀請日本知名插畫家小池博征到台三線客庄駐村創作，作品「客庄浪漫散策」今天在台灣、日本正式出版。

客委會主委楊長鎮說，2018年時，曾代表台灣到日本福島對311大地震後當地居民持續慰問；同年也特地邀請日本福島縣南相馬市29名中學生來台走訪台三線、接觸客家文化，促進台日觀光，也讓客家文化持續在海外拓展。

楊長鎮提到，因為有了成功的民間交流，後來才促成與小池博征的合作；相信「客庄浪漫散策」出版，是另一個體現台日情誼的開始；也希望藉由專書出版，讓更多國際友人能在COVID-19疫情緩解後，安排來台灣暢遊台三線客庄，也能像小池博征一樣「愛上客庄」。

小池博征今天也在臉書上以中、英、日語寫下本書出版的感想。他提到，不認為他可以回應台三線之旅、從客家人那裡得到的所有巨大善意，但是他能夠表達在旅行中感受到的客家文化之美。

小池博征另外以中、英文寫下「我愛台灣、我愛客家、I love Taiwan、I love HAKKA」。

客委會表示，小池博征是日本群馬縣人，自1988年開始就以自由插畫家身分活動，在日本從事書籍、雜誌、廣告插畫，也經常與音樂家聯名合作；2019年應客委會邀請到台三線駐村創作。（編輯：張芷瑄）1110301