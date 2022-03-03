台中國家歌劇院國際藝術節 引領觀眾改變視角

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中國家歌劇院藝術總監邱瑗今天表示，「歌劇院2022台灣國際藝術節」將於4月2日起登場，將由藝術家引領觀眾改變視角，展現藝術與科技結合的成果。

台中國家歌劇院今天舉辦「歌劇院2022台灣國際藝術節」（2022 NTT-TIFA）系列記者會，會中由邱瑗與多名藝術家齊聚，暢談科藝與生活。

邱瑗在會中指出，將於4月2日至5月29日在台中國家歌劇院登場的「2022歌劇院台灣國際藝術節」，以「改變視角的觀看」為主軸，結合科技與藝術、美學與科學，引領觀眾體驗創新科技與表演藝術的虛實轉換與沉浸體驗。

邱瑗表示，現代人生活離不開科技，科技讓想像放大、創意無限，歌劇院春天展現藝術與科技結合的成果，由藝術家引領觀眾改變視角，在已知中探索未來的生活型態與樣貌。

邱瑗認為，以「科技」為主要策劃的NTT-TIFA，是綠色場館永續經營的目標，期待創作形式的多變，創造與觀眾間建立更深的連結，一起來看看劇場能如何改變人類生活。

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歌劇院指出，2022 NTT-TIFA規劃2檔國際作品「在月球的彼端」、「大潮」的特映。其中加拿大劇場魔法師羅伯．勒帕吉（Robert Lepage）的作品「在月球的彼端」是描述1對兄弟在母親逝世後，因人類登月的共同記憶催化，重新展開對話走向和解，至今巡迴超過45個城市。

至於法國M&B雙人組作品「大潮」，結合舞蹈與動態影像，引領觀眾進入虛實交錯的水中旅程。（編輯：謝雅竹）1110303