結合古典音樂與偶戲 沙丁龐客劇團陪觀眾找幸福

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沙丁龐客劇團將推出「青鳥．尋找真實的幸福」升級版，透過古典音樂、光影偶戲，呈現諾貝爾文學獎得主梅特林克筆下的魔幻世界。（沙丁龐客劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）沙丁龐客劇團今年推出「青鳥．尋找真實的幸福」升級版，由專注小丑戲劇的馬照琪與法國全方位劇場人谷樂熙（Luc Ducros）聯手，從一對兄妹尋找青鳥過程，帶觀眾尋找幸福真義。

沙丁龐客藝術總監馬照琪在新聞稿中表示，透過尋找青鳥的劇情，觀眾跟演員都在學習如何觀看，聆聽和表達，更重要的是學會看清藏在表層底下的真實。馬照琪說，在改編演出的過程中保留故事精神，避免說教，希望透過戲劇讓觀眾自己體會。

「青鳥．尋找真實的幸福」改編自諾貝爾文學獎得主梅特林克最受歡迎的寓言故事「青鳥」，馬照琪表示，升級版劇本更貼近原著，直接進入故事，凸顯原劇本創造的奇幻世界，「在這個充滿詩意的成長冒險故事後面，討論的是關於內在靈魂的探索以及人生的秘密」。

為了鮮活呈現如詩般的奇幻冒險旅程，沙丁龐客劇團陳韻如、劉又菡、葉威志、董佳琳、黃冠嘉、楊柏煒等6名演員分飾10多個角色，同時運用面具、戲偶、影像、燈光等元素豐富舞台。

法國導演谷樂熙不但大玩光影遊戲，實驗聲音與特效，運用透明與反射，流暢的轉換各種場景；也安排現場鋼琴四手聯彈、小提琴獨奏等現場演出，讓古典樂作在整齣戲中流瀉，陪著演員優雅地為觀眾說故事。

「青鳥．尋找真實的幸福」將於3月11日到13日演出，地點在台北水源劇場，4月23日到4月24日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張芷瑄）1110304