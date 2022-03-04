原民傳統服飾娃娃工作坊 人間國寶師資開課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市原民局攜手輔仁大學，合辦4梯次的「傳統服飾娃娃工作坊」，邀請「人間國寶」傳統織布工藝保存者張鳳英等人前來授課，一針一線引領學員認識原民服飾織品與圖騰。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府原民局今天表示，台灣原住民族傳統服飾具有濃厚的文化特色，與輔仁大學合辦「傳統服飾娃娃工作坊」，1日起邀文化部「人間國寶」傳統織布工藝保存者張鳳英等人授課。

新北市府原住民族行政局長羅美菁今天傍晚接受中央社記者電訪表示，推動「自己的族服自己做」的觀念，希望透過工作坊的DIY，讓族人認識自己的傳統文化與服飾之美。

她說，結合輔仁大學織品服裝學院協助，自1日起至5月24日辦理4梯次傳統服飾娃娃製作工作坊，邀服裝設計師李美花、阮志軍、巴千惠、田宇寧及獲選為文化部「人間國寶」的張鳳英等老師授課；盼藉學校豐富資源與經驗、授課與實作教學，讓參訓師生獲益。

原民局表示，張鳳英是文化部2021年公布的無形文化資產保存者（俗稱人間國寶），認證賽德克族「Gaya tminun傳統織布」工藝保存者；在傳統織布逐漸式微之際，她將賽德克編織編纂成書，傳承與保存織布傳統技藝。

原民局說，布農族的田宇寧也是輔大校友，有12年的造型資歷，擅長製作原住民服飾，曾參與多部電影、戲劇及平面廣告的服裝設計與製作，也協助考究日前熱播的電視劇「斯卡羅」的原民服飾，並還原其織品與圖騰設計。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅美菁表示，經認定的原住民族共16族，各族群依分布的地理環境與人文特色，發展出獨特的文化面貌與服飾的圖紋與織藝之美；但在消費市場趨勢等影響下，社會對原住民族傳統服飾逐漸模糊。

原民局新聞稿表示，學員中有來自花蓮縣的東華大學布農族學生，也有太魯閣族學員一口氣報名4梯次，展現強烈的學習熱忱。學員才剛開訓，結訓後，原民局將收藏成品並規劃主題展覽，期許展覽當天，大家都穿著自己製作的族服與展出的族服娃娃相互輝映。（編輯：張銘坤）1110304

新北市原民局與輔仁大學合辦「傳統服飾娃娃工作坊」，請來原民傳統織布工藝保存者等多元師資授課，盼藉學校豐富資源與經驗、授課與實作教學，讓參訓師生有所獲益。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月4日