故宮南院停電 下午博物館區暫停開放

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國立故宮博物院南部院區6日因館內主要電力系統供電異常，導致部分公共區域無法正常供電，因此博物館及展廳自中午起暫停開放，僅開放園區。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年3月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）國立故宮博物院南部院區因館內主要電力系統供電異常，導致部分公共區域無法正常供電，南院今天中午後僅開放園區，博物館及展廳暫停開放。南院難判斷與3日全台大停電相關。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者電訪表示，館內電力自動切換系統開關出現異常，影響部分公共區域無法正常供電，已緊急進行維修，因此，博物館及展廳自中午起暫停開放，僅開放園區。

彭子程指出，3日全台發生大規模停電，南院僅斷電約10秒鐘，當時館內立即啟動自動發電系統，對館藏文物並無影響，今天發生館內主要電力系統供電異常，難以判斷與3日全台大規模停電相關。

另外，故宮南院停車場今天免收費，已繳費遊客可至遊客中心退費。遊客中心照常服務，開設至下午5時。高鐵接駁車正常行駛營運。（編輯：李亨山）1110306