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落實文化平權 傳藝中心啟動音樂偏鄉巡演計畫

2022/3/8 16:47（3/8 17:11 更新）
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長期耕耘偏鄉音樂推廣的豎琴音樂家李哲音（中），將帶領豎琴獵人偏鄉巡演團到各地演出，曲目以台灣多元民族音樂題材為主軸，希望培養偏鄉學童對音樂欣賞的能力跟興趣，也落實文化平權。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月8日
長期耕耘偏鄉音樂推廣的豎琴音樂家李哲音（中），將帶領豎琴獵人偏鄉巡演團到各地演出，曲目以台灣多元民族音樂題材為主軸，希望培養偏鄉學童對音樂欣賞的能力跟興趣，也落實文化平權。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月8日
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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）落實文化平權，傳藝中心啟動「萌芽之旅」音樂偏鄉巡演計畫，今年由長期耕耘偏鄉音樂推廣的豎琴音樂家李哲音策畫，希望培養學童對音樂欣賞的能力跟興趣。

李哲音今天在記者會上說，這次巡演他將帶領豎琴獵人偏鄉巡演團，演出以台灣多元民族音樂題材為主軸的曲目，包括「月夜愁&四季紅」、「天公落水」、「馬蘭姑娘」等歌曲，希望讓各地學生接觸不同文化的音樂。

傳統藝術中心主任陳悅宜表示，她相信每個孩童DNA裡都有同等的資質，若能提供足夠的資源，每個區域的孩子都有機會成為明日之星，希望藉由持續推廣，讓更多人知道台灣音樂的美好旋律。

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新竹縣五峰鄉桃山國小校長蘇美娟說，桃山國小是教育部偏鄉認定中的極偏小學，孩童學習資源相對缺乏，多年前李哲音曾到學校演出，觸發了後來學校出版音樂專輯計畫發想，「專輯販售所得讓孩子有機會到歐洲參加比賽，還獲得獎項肯定，謝謝各界為偏鄉孩童開啟音樂之窗。」

今年度萌芽之旅音樂巡演計畫將於3月15日開跑，第一站將從苗栗縣三義鄉鯉魚國小出發，一直到5月陸續走訪新竹縣、南投縣、台東縣等10個縣市共11所小學，散播音樂種子。（編輯：張芷瑄）1110308

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