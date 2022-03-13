獲選德意志銀行年度藝術家 張徐展柏林展新作[影]

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（中央社記者林育立柏林12日專電）台灣藝術家張徐展獲選為德意志銀行年度藝術家，目前在柏林展出新作，他對自己被國際策展人注意感到興奮，期盼未來能創作更大規模的作品。

「德意志銀行」（Deutsche Bank）是德國最大的銀行，當代藝術收藏也相當知名，為鼓勵年輕創作者，每年都會選拔年度藝術家。

2021年獲選的是張徐展和另外兩位來自德國和巴西的藝術家，3人的作品從去年9月中到今年3月14日為止在德意志銀行位於柏林的藝術空間「人民宮」（PalaisPopulaire）展出。

影片來源：PalaisPopulaire

張徐展是新莊新興糊紙店第四代，從小接觸金童玉女、靈厝、神獸等殯葬用品，練就一身好手藝。他大學就讀新媒體藝術系，專精動畫和影像藝術，對人類學、民間傳說尤其感興趣，希望透過新媒體和紙紮工藝的結合將這傳統工藝留下來。

這次在柏林展出的停格動畫新作，取自東南亞民間傳說「鼠鹿過河」，說的是鼠鹿與鱷魚鬥智的故事。不過，片中的角色形象不斷變化，有時又變為老鼠、狐狸和穿著道具的人臉，音樂也混合了台灣陣頭和印尼甘美朗的元素，紙紮人偶和動物的裝飾以及影像和音樂的結合都相當精緻。

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張徐展曾在日本和法國展出。儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，他還是排除萬難到柏林，3日出席展覽目錄發表會，7日出席駐德代表處為他舉辦的座談會，分享創作心路歷程。

身為第一位入選德意志銀行年度藝術家的台灣藝術家，張徐展對自己的作品被國際策展人注意感到興奮。他正構思多部作品，期盼未來能得到更多資金，創作更大規模的作品。（編輯：郭中翰）1110313