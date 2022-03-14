金鼎、金漫獎聯合特展 打造閱讀生活新空間

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）文化部推出「自由 FEAT. YOUR LIFE」金鼎獎x金漫獎聯合特展，利用第45屆金鼎獎及第12屆金漫獎得獎作品，在行政院新莊聯合辦公大樓一樓打造閱讀生活新空間，今天舉行開幕記者會。

文化部長李永得致詞時表示，創作者付出一生的時間、精神及無限的創意，創作許多精彩作品，文化部除了每年辦理金鼎獎、金漫獎鼓勵創作者以外，更應以更多元的行銷、推廣方式，「讓好的作品與更多人分享」。

李永得表示，此次特展是文化部的首度嘗試，將聯合大樓大廳布置成一個充滿書香味的書屋，期盼邀請鄰近居民就近到書屋參觀，也希望未來書屋有機會巡迴各縣市。

策展人顏伯駿致詞時表示，身為創作者，在台灣是非常幸福的一件事，因為自由風氣讓多元的作品得以發聲，此次特展「自由 FEAT. YOUR LIFE」，就是希望還原最日常的情景，以滿滿的創作帶動思考觀點，「原來，自由早就發生在我們的日常之中，已經成為最強的台灣文化後盾。」

顏伯駿於會後親自導覽會場，為與會來賓介紹展出空間，顏伯駿解說入口主視覺「自由」兩字，剛好是一本打開的書，整個展場入口則打造成一棟白色建築，門口信箱則陳列展覽文宣品。

「閱讀客廳區」展出去年金鼎獎特別貢獻獎得主初安民及印刻出版社作品，以及金漫獎特別貢獻獎任正華作品，現場同步播放相關Podcast節目；「文化餐廳區」以長條桌及餐盤陳列歷屆入圍及得獎作品，邀民眾坐下來「享用」豐盛的心靈糧食；「漫談書房區」展出金漫獎得獎作品，民眾可坐在懶骨頭沙發上慵懶閱讀；「對話窗台區」讓民眾透過心理測驗遊戲，找到屬於自己的讀書清單。

文化部表示，展覽期間將辦理5梯次「得獎作品大FUN送，優質好書帶回家」活動，4月至8月每月最後一週的週三（4/27、5/25、6/29、7/27、8/31）上午10點到下午4點，民眾只要到場參與活動，就可以從展覽書籍中，挑選希望珍藏的書本帶回家。

「自由 FEAT. YOUR LIFE」特展，即日起在行政院新莊聯合辦公大樓南棟一樓展出，至8月31日止。（編輯：屈享平）1110314