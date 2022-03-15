林品任國際大賽獎品到手 6月進軍卡內基音樂廳

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小提琴家林品任2018年獲得第10屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，獎項之一是受邀到紐約卡內基音樂廳舉行獨奏會，他15日表示，6月將在卡內基音樂廳史坦主廳舉行獨奏會。（林品任提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月15日

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）小提琴家林品任2018年獲得第10屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，獎項之一是受邀到卡內基音樂廳舉行獨奏會，相隔4年，這個「獎品」終於將在今年6月到手。

林品任今天在美國紐約接受中央社越洋專訪時表示，今年6月24日他將在紐約卡內基音樂廳史坦主廳舉行獨奏會，主廳約2800個座位，對獨奏家來說絕對是一大挑戰，「中間經歷疫情，也得協調自己的行程，拖延了一段時間，但終於將在今年實現，我到現在還覺得像是做夢一般，不敢相信。」

林品任1991年出生於美國，從小就充滿音樂天賦，2008年考取美國寇蒂斯音樂學院，師事亞倫．羅桑（Aaron Rosand）；2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院，2013年拿下日本仙台國際音樂大賽冠軍，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第3名；2016年在波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽獲獎，他的琴音與人一樣溫暖，深具音樂性。

林品任表示，在演出之前，他會在卡內基音樂廳將這次獨奏會曲目做錄音發行，這也是印第安納波利斯國際小提琴大賽的獎品之一。

能夠在國際一流指標場館演出，林品任表示，在構思小提琴獨奏會曲目時，已故恩師羅桑的建議言猶在耳，「羅桑認為一場獨奏會曲目安排不能每一首都是主菜，得要有層次，前菜、主餐到甜點，我也認為應該如此。」

這次演出曲目包括韋塔里「G小調夏康舞曲」、史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」、柯瑞良諾「小提琴奏鳴曲」與弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲，安排充滿層次與多樣性。

一開場的韋塔里「G小調夏康舞曲」充滿義大利風，憂傷又炙熱，「這也是小提琴巨擘海飛茲第一次到卡內基音樂廳舉行獨奏會時的曲目，我也希望用這首曲子向這位偉大的音樂家致敬。」

史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」是林品任近年新練曲目，從未演出過，但他很喜歡這首樂曲，「這首曲子非常英雄感，充滿勝利氣勢，等於是這場音樂會的主菜。」

下半場林品任選了美國作曲家也是知名電影配樂家柯瑞良諾的「小提琴奏鳴曲」，充滿新古典風格加上作曲家的個人特色，「我在美國念大學跟研究所，美國孕育我的音樂，也是我人生很重要的一部分，我在這裡學習也喜歡美國文化，希望也能把這裡的文化帶給不一樣的聽眾。」

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弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲改編自美國作曲家蓋西文「波吉與貝絲」歌劇，林品任說，他把歌劇中各式各樣美麗好聽的旋律，都巧妙地置放其中，演奏起來非常過癮。

林品任也將在出發前進卡內基音樂廳演出之前舉行行前音樂會，5月15日在高雄衛武營音樂廳，5月18日在台北國家音樂廳演出，鋼琴家為王文珍。（編輯：張雅淨）1110315