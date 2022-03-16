故宮南院織品全新換展 提供數位穿衣體驗

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故宮南院處長彭子程16日表示，故宮藏品不只用眼睛看，還能現場「穿」起來，亞洲織品常設展展場運用數位科技設置「亞洲穿衣鏡」，將院藏織品和觀眾身上穿著配對變裝，目前試營運中，歡迎民眾體驗後提供改進建議。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）故宮南院亞洲織品展3月中以「刺繡」為主題，展出19世紀至20世紀初亞洲織品，焦點展件來自印度西北旁遮普地區的「波卡麗刺繡頭巾」，另外推出「亞洲穿衣鏡」提供數位穿衣體驗。

故宮南院今天發布新聞稿表示，亞洲織品常設展此次以「刺繡」為主題，分四個單元「焦點展件」、「認識織品」、「區域風情」及「婚慶盛裝」，展出19世紀至20世紀初西亞、東亞、東南亞及南亞織品，第一檔展期3月12日至6月5日。

國立故宮博物院南院處助理研究員林宛萱告訴中央社記者，焦點展件「波卡麗刺繡頭巾」來自印度西北「旁遮普地區」，當地女性自女性親族處學習刺繡，為自己準備的嫁妝。頭巾以織補繡等表現馬車、珠寶首飾、孔雀等日常生活；色彩對比強烈的繡線使得頭巾繽紛鮮活。

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另外，「坎特絲刺繡蓋飾」來自孟加拉，是當地女性讓舊的紗麗或腰布再生，層疊到所需厚度後，再以刺繡製成如蓋被、掛飾等生活家用飾品。以團花為中心構圖，四邊各有一棵造型不同的樹，樹下則有兩兩成對的動物，創造具有童趣的新世界。

故宮南院處長彭子程表示，故宮藏品不只用眼睛看，還能現場「穿」起來，運用數位科技設置的「亞洲穿衣鏡」，將院藏織品和觀眾身上穿著配對變裝，目前試營運中，歡迎觀眾數位穿衣體驗後提供改進的建議。4月10、24日及5月8日有策展人講座及專廳導覽，詳洽官網。（編輯：謝雅竹）1110316