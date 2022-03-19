安古蘭漫畫節登場 台灣館成亞洲唯一官方參展國

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（中央社記者王寶兒台北19日電）第49屆安古蘭國際漫畫節現於法國登場，台灣館及代表參展漫畫家沒有缺席，除積極和各國洽談台漫版權事宜外，還因COVID-19疫情，成為唯一以官方代表團參展的亞洲國家。

文化內容策進院昨晚透過新聞稿表示，第49屆安古蘭國際漫畫節台灣館於法國時間17日隨展會正式開幕，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，台灣是唯一以官方代表團參展的亞洲國家，會場內台灣出版社、版權人員與歐美出版社熱烈交流，也和全球電子閱讀平台深入討論電子書版權經營。

安古蘭漫畫節台灣館代表參展漫畫家包含NOBI璋、小島、葉長青及Pam Pam Liu等4名漫畫家，於台灣時間13日晚間提前啟程前往法國布展，這屆台灣館以Taiwan Comics：Be Brave！為主題。

版權交流日會議中，包含加拿大、義大利、西班牙、斯洛維尼亞、美國、波蘭等多國出版社特別參與台灣版權會議，了解台漫授權事宜。

安古蘭漫畫節副藝術總監Fausto Fasulo除親自參觀台灣館外，也對台灣漫畫家們不遠千里參展感到開心、歡迎。

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駐法國代表吳志中也在致詞時表示，很期待透過展會，讓台漫吸引國際讀者與出版界的關注，並在版權交易上得到好成績，並感謝與文化部合作的安古蘭漫畫城作者之家主任Pili Munoz和Brigitte Macias，讓台灣藉由漫畫節和在地駐村，與法國漫畫產業建立緊密的關係。

文策院表示，入選Books from Taiwan計畫的台漫「1661 國姓來襲」、「百花百色」、「送葬協奏曲」已售出法文版權，並由法國出版社Nazca Editions出版，將在今年陸續於法國上市，期待本次展會後，有更多作品能與法國讀者見面。（編輯：陳政偉）1110319