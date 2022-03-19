李敏勇詩集「詠嘆調」傳達80%的幸福

（中央社記者邱祖胤台北19日電）甫獲行政院文化獎的詩人李敏勇，暌違8年再度出版詩集「詠嘆調」，今天在台北二二八國家紀念館舉行新書分享會。

詩人鴻鴻認為李敏勇的詩，從台灣出發聯結世界各地的文化；詩人許悔之則認為，讀李敏勇的詩，能感受到20%的哀傷、80%的幸福。

分享會開場時，李敏勇特別朗誦自己的詩「隱藏的心」，其中的詩句「有個夜晚／我在一首異國的詩／看到詩人以語言的擔架從刑場領回政治受難者／並為他施洗／我的眼淚／滴在逝者身影／弄濕了書頁／遠方傳來呻吟聲」，可說為他長年以詩及評論關注歷史、個人與家國關係的文藝復興工程，做最佳註腳。

李敏勇還特別表達對烏克蘭處境的關切。他表示，不管政治如何壓迫，只要是一個在文化上有深度的國家，都能夠凝聚他們的人民，很快重建他們的家園，因為文化比政治更能長久。

李敏勇笑說，他一直想要開一家書店，賣麵包、詩集還有花，他常常跟太太提及這個構想，太太卻叫他不要再做夢了。不過現實卻是他很忙碌，8年來即使沒出版詩集，卻從未間斷創作，不但寫詩，也寫小說，不斷保持書寫及閱讀的狀態。

分享會還特別邀請中生代詩人鴻鴻及許悔之與談，分享他們心中的詩人與詩。鴻鴻表示，李敏勇不只關切台灣當代的政治跟社會現象，也關心世界各地的局勢，跟各地方的詩人、歷史及政治對話，期待以台灣為中心，聯結全世界的歷史、文化與政治現實。

鴻鴻表示，李敏勇的評論犀利，寫詩卻非常節制，他的意見清楚，態度明朗，情感豐富，卻能用一種知性的態度處理感情，值得當代寫詩的人學習。鴻鴻說，這種高度精練的語言，對寫作者而言是一種提醒，如李敏勇的詩中寫道：「一些字與字的堆砌／人工製造的悲喜／從字典搬弄的文字／看不到心」，顯然是對當代許多詩及寫作的批評。

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許悔之分享時表示，讀李敏勇的詩，可以觸及遙遠的想像，勇敢眺望之餘，又能回到日常，知道幸福是觸手可及的。許悔之說，李敏勇在政治、文化的想像及參與之外，讓人們理解詩原來是為了a better life，讓人在遭受挫敗之後，因為讀詩而使心變得柔軟，繼而得到往前探索的力量。

許悔之表示，「詠嘆調」中的詩非常可觀，不只是詩人8年來不斷書寫的呈現，更展現他作為一個文藝復興人的姿態，「他的戰鬥就是日常生活裡的覺知，他不需要對世界咆哮，卻承諾了一個探索的能量跟渴望，非常難得，讀李敏勇的詩能感受到20%的哀傷、80%的幸福。」（編輯：屈享平）1110319

「詠嘆調：李敏勇詩集」新書分享會19日下午在台北登場，詩人李敏勇（左）親自出席與會，和讀者分享他的文學世界。中央社記者謝佳璋攝 111年3月19日