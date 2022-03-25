航運塞港入戲 紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」玩時事

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紙風車劇團30週年製作「哪吒鬧龍宮」，除彙集台灣傳統元素，也有別於傳統布袋戲，結合真人及動畫，將帶給觀眾全新的看劇體驗。劇團25日上午在台灣戲曲中心舉行彩排記者會，演出精彩橋段。中央社記者王飛華攝 111年3月25日

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）紙風車劇團30週年製作「哪吒鬧龍宮」本週登場，與時俱進全新改版，除了布袋戲結合京劇，就連航運塞港、俄烏戰爭全都入戲，大玩時事哏。

紙風車今年30週年慶，推出大戲「哪吒鬧龍宮」，彙集台灣傳統元素如布袋戲、廟會身段與北管音樂，結合真人演出及動畫，將數位科技與傳統藝術碰撞，帶領孩子在奇幻的劇場世界裡接觸傳統戲曲。

今天記者會現場「哪吒鬧龍宮」舞台由3層高低不同的幕組成，演員在3道幕之間穿梭，塑造布袋戲瞬間變身真人的驚奇。舞台設計以潑墨山水為發想，特別降低布景彩度，大量運用燈光色彩與3D動畫，放大場景變換與人物情緒，這也讓「哪吒鬧龍宮」展現出既傳統又當代的獨特氛圍。

紙風車劇團創辦人也是總編導李永豐今天在彩排記者會上表示，他5歲時看黃俊雄布袋戲，「二齒」會跟歌手西卿講話，這讓他印象深刻，這個記憶就這樣隨著他到了現在，成為「哪吒鬧龍宮」的精采橋段。

李永豐表示，30年前這齣戲推出時非常受歡迎，但現在看來都過時，「觀眾經歷時代從文字思考到圖像思考，再進化成數位思考，如何讓這齣戲整體創新，是我們的責任」。

紙風車董事長小野表示，這齣戲融合布袋戲與京劇，再加上廟會文化，用孩子的眼光看世界，也讓人意猶未盡，「晚上我就會帶著我的4個孫子孫女來看，感受這齣戲的歡樂。」小野說，劇中很多都可以扣合到當下社會，比如小學生受到霸凌，或是不知該如何跟有威權的父母親相處，這齣戲都可以看見解答。

面對近期捲入鏡電視董事會風波，李永豐表示，他的出發點是因為鏡電視承諾要多做文化新聞與國際新聞，他才決定加入，「現在我已經請辭，不管過去風波，就像這齣戲，就算是神仙也會有個性跟缺點，花臉和布袋戲偶也會有情緒，何況是人類。」

李永豐表示，只有同理心與愛，才能夠解決困境，「不管用在國家治理或是公司治理都一樣，這也是紙風車不變的初衷。」

這次為了呈現布袋戲精彩之處，紙風車特別邀請師承布袋戲大師李天祿、陳錫煌的「山宛然劇團」團長黃武山擔任布袋戲指導，教每一名演員學習布袋戲操控，苦練3個月，現在演員個個有模有樣。

紙風車30週年「哪吒鬧龍宮」即日起到3月27日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張芷瑄）1110325

紙風車劇團30週年製作「哪吒鬧龍宮」，融合台灣傳統元素如布袋戲、官將首身段與北管音樂等，將帶領孩子走進奇幻的劇場世界，認識傳統戲曲。劇團25日上午在台灣戲曲中心進行彩排。中央社記者王飛華攝 111年3月25日

紙風車劇團30週年推出大戲「哪吒鬧龍宮」，將結合數位科技與傳統藝術，帶領孩子認識傳統戲曲。劇團25日上午在台灣戲曲中心舉行彩排記者會，帶來精彩片段。中央社記者王飛華攝 111年3月25日