走進北美館 一窺李義弘的水墨畫世界

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台北市立美術館2日起推出「李義弘：回顧展」，1日舉辦開幕式，北美館長王俊傑（左起）、藝術家李義弘及策展人王嘉驥出席合影。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）走過歐洲、非洲、美洲及亞洲，踏訪台灣各地及離島，台北市立美術館集水墨藝術家李義弘創作55年來之大成，推出「李義弘：回顧展」，飽覽以李義弘視角出發的世界風景。

李義弘是台灣戰後第一代水墨藝術家，他出生於台南西港，曾拜師於書畫名家江兆申門下，今年81歲。回顧展選件超過120件，早至1966年的少作「阿里山紀遊」，晚至他前幾天完成的巨幅作品「跳石海岸」，完整回顧他的創作脈絡。

從展品中可見李義弘多有長寬達1公尺以上的畫作，還有幾乎都超過10公尺長的6幅卷軸畫作，分別有「吳越江淮」、「黃山雲松」、「前澥鰲魚圖」、「漁寮關渡」、「風稜石待潮圖」及「玉山行」，其中「玉山行」更長達25公尺。

這些長篇卷軸畫作，畫題取材有名勝山水、也有日常即景，李義弘透過眼睛捕捉景色，加以轉化為他筆下的景致，如同現代人拍照會使用「全景」模式記錄風景，但李義弘的視野遠比相機更遼闊、更詩意。

李義弘在近年仍持續創作大幅畫作，例如在去年至今年完成的「晴江遠岸」，寬達近4公尺，超過1公尺高。針對創作大畫的要訣，李義弘今天在展覽開幕記者會上表示，要怎麼做創作，應該早在腦筋裡就想好了，心裡想的是什麼，畫出來就會是什麼。

台北市立美術館此次邀請客座策展人王嘉驥策展，王嘉驥表示，這次以「造景」與「寫景」作為策展脈絡，呈現李義弘創作的發展與轉變。李義弘既從傳統中國水墨畫學習中傳承古人技藝，同一時間也面對現代而創作，這2種精神相互滲透、結合，希望展覽對年輕水墨創作者擁有新的啟發。

北美館館長王俊傑表示，此次回顧展為李義弘創作生涯少見大型回顧展，特別是山水、風景上擁有完整的展現，李義弘在水墨繪畫領域耕耘許久，並經營自我風格，創造新的繪畫語言，從紙張、材料、技法上均有實驗和創新，這都是傳統水墨畫少見的特色。

李義弘說，圖畫本身會說話，好或壞，大家看了就會明白，歡迎大家長時間待在舒適的展間中體會他的作品。

「李義弘：回顧展」明天起於北美館1樓展出至7月3日。（編輯：張芷瑄）1110401