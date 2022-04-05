博物館連結廟宇 澎湖文化工作者體驗新潛力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由台灣博物館文教基金會主辦、台北藝術大學博物館研究所執行「離島地區博物館從業人員Level UP計畫–廟埕學堂：文物、展演與文化體驗」活動3月下旬舉辦，吸引多名澎湖博物館與文化工作者共同參與。（台北藝術大學提供）中央社 111年4月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）台灣博物館館長洪世佑在為澎湖博物館與文化工作者而辦的「廟埕學堂」體驗活動中表示，博物館已不是傳統的博物館，而是一個結合社區發展脈絡，推廣文化文物多樣化的文化樞紐。

國立台北藝術大學博物館所發布新聞指出，台灣博物館長兼基金會執行洪世佑表示，近年來，博物館已不是傳統的博物館，開始公共性、文化平權與近用，新的博物館被視為一個文化樞紐，推廣多元、文化文物多樣化與人權正義等概念。

洪世佑指出，今年廟埕學堂以「博物館的力量」，從地方中小型的博物館做起，將地方博物館永續性帶入社區，結合社區發展脈絡來實踐博物館的力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北藝大教授黃貞燕表示，館長（Curator）的角色，不在只是博物館的工作人員，各博物館應逐漸與地方社群展開對歷史文化與地方想像的媒介，且因地制宜發展出獨特的文化，其中廟宇作為文化基地還比博物館要資深，台灣北投與大溪二地館舍與廟宇一起分享地方學實務經驗與交流，來活絡與擴大地方敘事的可能性。

由台灣博物館文教基金會主辦，由台北藝術大學博物館研究所3月下旬執行「離島地區博物館從業人員Level UP」的「廟埕學堂－文物、展演與文化體驗」活動，帶領澎湖博物館與文化工作者，分赴北投福安宮、桃園木藝生態博物館、大溪福仁宮與三層福安宮等參與彩繪磁磚裝飾、廟宇祭典與陣頭、社頭將軍腳步文化等靜動態經驗分享，期作為地方文化發展的新潛力。（編輯：陳仁華）1110405

由台灣博物館文教基金會主辦、台北藝術大學博物館研究所執行「離島地區博物館從業人員Level UP計畫」的「廟埕學堂：文物、展演與文化體驗」活動，帶領澎湖博物館與文化工作者，分赴本島多處宮廟參與廟宇祭典與陣頭等動靜態經驗分享，盼作為地方文化發展新潛力。（台北藝術大學提供）中央社 111年4月5日