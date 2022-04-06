「阿拉丁」動畫音樂會 神秘失控人聲樂團助陣

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2022年是迪士尼經典動畫「阿拉丁」上映30週年，首度嘗試推出全球第一版動畫交響音樂會，靈魂角色神燈精靈，由非裔美國爵士樂歌手葛雷哥萊．弗萊契（Gregory Fletcher）（左）親自來台演出。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月6日

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）2022年是迪士尼經典動畫「阿拉丁」上映30週年，首度嘗試推出全球第一版動畫交響音樂會，除了交響樂團與歌手外，也首度邀約阿卡貝拉神秘失控人聲樂團加入，更添音樂動感。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，「阿拉丁」動畫交響音樂會以重新數位修復的高畫質動畫結合現場近百人編制交響樂團，重現8座奧斯卡電影配樂得主亞倫．麥肯（Alan Menken）的動人配樂。

「阿拉丁」也是迪士尼第一部類百老匯動畫電影，透過音樂與歌曲貫穿整部影像，展現永遠懷抱夢想勇往直前，就能夢想成真的信仰與力量。

這次電影的靈魂角色神燈精靈，由非裔美國爵士樂歌手葛雷哥萊．弗萊契（Gregory Fletcher）親自來台演出，他曾在2019年「獅子王」電影交響音樂會挑梁演唱小獅子辛巴一角，展現深厚唱功。

男主角阿拉丁由演唱「冰雪奇緣」等音樂會的實力派歌手陳章健擔綱，曾演唱「冰雪奇緣」中文版安娜一角的劉軒蓁則唱出勇敢堅毅的茉莉公主，兩人也將現場浪漫對唱A Whole New World。

「阿拉丁」系列音樂由亞倫．麥肯親自操刀，攜手作詞大師霍華．艾許曼（Howard Ashman）、提姆．萊斯（Tim Rice）合作，其中A Whole New World傳唱30年，是迪士尼歌曲經典中的經典，當年不僅拿到奧斯卡獎最佳原創歌曲，更贏得葛萊美獎年度歌曲等大獎，樂曲傳達奇蹟的力量、生命的可貴。

除此之外，Friend Like Me也與A Whole New World一起入圍奧斯卡最佳原創歌曲，Arabian Nights則充滿中東異域風情，「阿拉丁」之所以歷久不衰，動人樂音是最大特點。

「阿拉丁」動畫交響音樂會將由廖國敏指揮長榮交響樂團演出，4月10日在台北國家音樂廳演出2場。（編輯：張雅淨）1110406